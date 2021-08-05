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又一颱風繞過台灣？盧碧路徑讓他傻眼「太故意了」　4天神秘扭轉

網搜小組／趙蔡州報導

輕度颱風盧碧持續往台灣海峽移動，根據中央氣象局發布的路徑潛勢圖，預計周四（5日）登陸大陸地區，周四下午到周五上午最接近金門及馬祖，並不會登陸台灣。一名網友在批踢踢納悶說，新颱風盧碧路徑太故意了吧，呈現一個弧形繞過台灣，貼文一出引發網友熱議。

▲▼盧碧颱風。（圖／中央氣象局）

▲輕度颱風盧碧路徑潛勢圖。（圖／中央氣象局）

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有網友在批踢踢八卦板表示，盧碧在廣東外海附近形成，並一路北上往東北方前進，不過預測路徑卻讓他忍不住吐槽，呈現一個弧形進出大陸地區，目前來看幾乎不會登陸台灣，讓他直呼「路徑太故意了吧」。他也強調，儘管不會登陸，西南氣流引進還是會有雨勢，大家仍不能輕忽颱風的威力。

▲▼盧碧颱風。（圖／NCDR、中央氣象局）

▲▼盧碧颱風。（圖／NCDR、中央氣象局）

▲輕度颱風盧碧路徑潛勢圖。（圖／NCDR、中央氣象局）

貼文一出引發網友熱議，有人立刻聯想到上一個颱風烟花也是繞過台灣，近幾年也幾乎都沒有颱風登陸，「台灣484有AT力場」、「太扯了，希望明年不要缺水」、「越來越相信我們有氣象武器了，太扯了」、「實在太離奇啦，已經連續幾年了」、「習慣了，已經不知道第幾個這樣了」。

也有人說，「水庫已滿，繞過就好」、「看了烟花的90度轉彎以後，覺得路徑都只能當參考了，搞不好90度轉到台灣」、「這路線不用高興，感覺中南部會很慘」、「希望明年不要缺水」、「這種走法還好吧，如果是直穿台灣海峽，雨才是真的大」。

氣象局資深預報員劉宇其4日晚間在海上颱風警報指出，盧碧颱風路徑上，5至7日恐待在陸地長達1至2天，通過福建路地時，可能減弱為熱帶低壓，無論是以颱風接近金馬或熱低，對金馬澎風浪雨勢明顯。因颱風主要對流區域在中心以南，就是西南風強盛地區，北上過程中，對台天氣影響，迎風面的中南部有明顯雨勢，未來將有豪大雨發生可能。

氣象局提醒，暴風圈雖然沒有直接影響本島，外圍環流也尚未影響，但台灣處在大低壓帶中，南部地區降雨持續，5日開始水氣增多、降雨明顯，中南部有局部豪大雨，其他地方有短暫陣雨，午後有局部較大雨勢出現。

▼盧碧颱風+西南風影響，將為中南部帶來豪大雨。（圖／中央氣象局）

▲▼盧碧颱風。（圖／NCDR、中央氣象局）

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