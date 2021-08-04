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台灣防護罩？盧碧詭扭登陸回馬槍「紫爆水彈」狂灌4天　全台強風雨

▲▼盧碧颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲盧碧主要對流區域在颱風中心以南，為西南風活躍區。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

第9號輕度颱風「盧碧」（Lupit）逐漸轉彎，中央氣象局4日晚間8時30分持續發布海上警報，盧碧正向北北東轉北移動，資深預報員劉宇其表示，颱風主要影響金馬澎，強風大雨，預計5日外圍環流接近，金澎風雨越晚越明顯，中南部持續豪大雨，6至7日（周五至六）為颱風最接近時候，無論是颱風或熱低，金澎都風雨明顯，中南部也有明顯降雨；7日颱風北上，馬祖出現風雨、中南部持續豪雨，北部也有雨勢，到了8日（周日）颱風通過近海，北部、馬祖、中南部雨勢持續，大小風雨視颱風強度距離而定。

資深預報員劉宇其表示，颱風4日晚間8時已經來到台灣西南西方480公里海面上，正偏東緩慢移動，預計未來朝北北東轉北，往中國福建進入陸地，暴風圈目前接近東沙島海面，氣象局持續發布颱風警報，5日晚間颱風來到大陸，暴風圈邊緣貼近金門，之後颱風持續北上，馬祖接連受影響。

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路徑變化上，劉宇其指出，颱風5日已偏北登陸中國，之後偏北進入福建陸地，6至7日轉向東北進入東海，這段期間，5至6日接近金門、澎湖，影響大，7日逐漸出海影響馬祖，風雨明顯。

▼盧碧轉彎登陸回馬槍，挾強風豪雨襲台。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼盧碧颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼盧碧颱風。（圖／NCDR、中央氣象局）

▲▼盧碧颱風。（圖／NCDR、中央氣象局）

颱風路徑上，5至7日恐待在陸地長達1至2天，通過福建路地時，可能減弱為熱帶低壓，無論是以颱風接近金馬或熱低，對金馬澎風浪雨勢明顯。因為颱風主要對流區域在颱風中心以南，為大範圍低壓帶，對流發展活躍就是西南風強盛地區，北上過程中，西南風不穩定區域北抬，對台天氣影響，迎風面的中南部有明顯雨勢，未來將有豪大雨發生可能，提醒民眾，暴風圈雖然沒有直接影響本島，外圍環流也尚未影響，但台灣處在大低壓帶中，南部地區降雨持續，隨著環流接近，5日開始水氣多、降雨明顯，中南部有局部豪大雨，其他地方有短暫陣雨，午後有局部較大雨勢出現。

根據氣象局觀測，盧碧4日晚間8時位在鵝鑾鼻的西方約 480 公里之海面上，以每小時13轉9公里速度，稍減速向北北東轉北移動，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑 60公里。

氣象局晚間7時50分針對7縣市發布「大雨特報」，宜蘭縣山區已有豪雨發生；低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，4日晚至5日宜蘭、花蓮地區及北部、南投山區有局部大雨發生的機率。

【大雨特報1950】新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣。

根據氣象局觀測，北部、東半部、西南部沿海地區及金馬澎有長浪發生的機率，目前屏東鵝鑾鼻已觀測到2.8米左右的浪高，持續發布長浪訊息警戒，預估4日晚至5日受颱風外圍環流影響，西半部、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風。

▲▼盧碧颱風。（圖／NCDR、中央氣象局）

▲▼盧碧颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

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