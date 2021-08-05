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租屋貴桑桑！小資族薪水不夠用　北市加碼「租屋補助」最高11,000

生活中心／綜合報導

大台北工作機會多、資訊快，相較於其他縣市薪水略高且升遷機會多，吸引不少年輕學子畢業後北上求職，然而物價、娛樂開銷及房租大幅墊高生活成本，尤其房租這項必要的居住消費支出占比常使許多人成為月光族，生活壓力山大。近期各界關注的全國租金補貼政策已於8月2日開跑，台北市政府更祭出加碼補助措施，受理時間至8月31日止，力挺年輕人持續勇敢逐夢。

▲▼租屋貴桑桑！小資族薪水不夠用　北市加碼「租屋補助」。（圖／翻攝自影片）

▲ETtoday街訪突擊隊發現，租屋族大多租金高影響生活品質，有說不完的苦。

透過ETtoday街訪突擊隊發現，不少正在北市工作的年輕人都認同「台北居，大不易」，他們反映每天一睜開眼睛就要花錢，吃的貴、住的也貴，就連喝杯手搖飲料都比外縣市貴5元，最傷腦筋的是房租佔據約收入的三成，平時得縮減支出，到了月底更只能宅在家，或請求家人緊急金援。

▲▼租屋貴桑桑！小資族薪水不夠用　北市加碼「租屋補助」。（圖／翻攝自影片）

▲租金貴桑桑占去年輕人三成的薪水。

台北房租到底有多貴？大家說起來真是一肚子苦水吐不完，「我住松山區小套房，一個月租金1萬多」、「我們家住2房1廳，才10幾坪而已就要月租兩萬多」、「住在南港6、7坪小套房，花掉薪水3分之1」、「租在東區老宅改的套房，一個月1萬，還是我努力殺價來的」、「和室友分租家庭式，至少有客廳、廚房和陽台，但每個月也要8千」、「住在一個月8800的套房，乍聽很便宜但環境很爛，只有一張床、廁所，沒有對外窗，真的很像住在監獄，快得憂鬱症」。

▲▼租屋貴桑桑！小資族薪水不夠用　北市加碼「租屋補助」。（圖／翻攝自影片）

▲租屋族大多認為獲得租金補貼能有實質幫助。

面對這些租屋困境，有人建議蓋多一點社宅有助於減輕年輕人的生活負擔，也有人認為政府要協助租屋族杜絕房東在水電費動手腳的惡習，全面比照台電計價，更多人希望政府最好直接發錢或提供租金補貼，卻又擔心這些福利只限低收弱勢族群專屬，往往門檻高、審核嚴格，根本是「傳說中的租屋補貼」看得到、領不到。

▲▼租屋貴桑桑！小資族薪水不夠用　北市加碼「租屋補助」。（圖／翻攝自影片）

▲北市府加碼租屋補貼的政策可減輕年輕人負擔。

其實年輕人這些心聲苦水政府都聽見了，今年起政府推出的租屋補助方案沒那麼困難了！台北市政府租金加碼補助申請條件只需年滿20歲、家中成員未申請其他住宅補貼及無自有住宅，家庭年所得低於 146萬、每人每月平均低於44,170元（各縣市不同），每人平均動產限額30萬、不動產總額876萬且全台無自有住宅即可申請。

110年度第一次受理申請時間為8月2日至8月31日，詳情可上內政部住宅補貼專區下載申請書，今年因防疫緣故只開放線上及郵寄申請，不開放臨櫃申請，最後將依「合理負擔」、「最適居住面積」、及「家戶人口數」三原則制定分級租金補貼標準，預計幫助17,722戶，呼籲小資族記得把握機會別錯過難得的福利。

申請住宅補貼 https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0108.aspx

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關鍵字：

台北市政府租屋

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