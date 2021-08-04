幻象升空「迎接國手」浪費稅金？　PTT酸：領空讓出去最省錢

▲幻象-2000升空迎接國手，引發兩派不同的看法，圖為戴資穎視角的幻象-2000。（圖／翻攝自戴資穎IG）



記者林彥臣／綜合報導

羽球代表團在東京奧運表現亮眼，總統蔡英文指示空軍升空伴飛，迎接英雄返國，由於4架幻象-2000戰機升空1.5小時粗估成本需花費600萬，對此包括資深媒體人趙少康等人質疑應該省下相關經費，用在國手身上。對此在PTT上就有網友認為，把領空讓出去不是最省錢。

趙少康指出，這不是第一次，2018年雅加達-巨港亞運，中華隊拿下17面金牌，蔡政府當時就派出2架F-16伴飛並施放熱焰彈，出奇制勝賺到不錯的聲量為了增強效果、不「炒冷飯」，最後伴飛的戰機兩架變四架、F-16變幻象2000。

▲2018年也曾由F-16施放熱焰彈迎接巨港亞運歸國英雄。（圖／中華奧會提供）



趙少康認為，對選手來說，與其花幾百萬出動戰機、放熱焰彈煙火做表面，不如把經費挹注在選手、教練、防護員身上，或補貼這次在東京奧運執法的台灣裁判，他們也是另類台灣之光，卻完全被遺忘，必須自費做PCR及防疫旅館支出

前外交官劉仕傑也發文表示，為了因應中共軍機頻繁騷擾台灣，我們的空軍近這一兩年頻繁出勤，已經造成我國飛官極大身心壓力，軍機的後勤維修零件，也面臨極大壓力，多飛一趟，就是多耗損一次零件，某程度來說，就是增加後勤維修的壓力，四架幻象戰機升空所需要的費用，是不是可以有更好的其他運用？

相關話題在PTT上也引發網友討論，「 KMT恨不得領空直接讓出去最省錢」、「本來就要訓練，只是訓練跟迎接一起做而已」、「就例行訓練用來伴飛而已，又要算油錢了嗎」、「空軍每天飛那麼多，哪有差到一個批次的油」、「難怪是乞丐國，起飛繞一繞當訓練就被嘴花多少錢，可憐哪」、「其實空軍是有雷同訓練的，名稱不一樣而已，叫護航任務訓練」。

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