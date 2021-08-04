美軍航母「首次搭載F-35C」出海部署　美媒：很可能前往印太

▲美國海軍航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Carl Vinson，CVN 70）可能前往印太地區。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美軍航母卡爾文森號（USS Carl Carl Vinson，CVN 70）近日首次部署搭載F-35C隱形戰機，從加州聖地牙哥（San Diego）出海。美媒猜測，該航母的部署目的地是印度洋-太平洋地區。

美國《星條旗報》（Stars and Stripes）卡爾文森號戰鬥群從聖地牙哥出發，這將是美國海軍首個部署F-35C艦載機和CMV-22B 魚鷹運輸機的航母戰鬥群，為了完成這趟任務，在此之前進行了為期17個月的升級，使其能夠搭載F-35和CVM-22B運輸機。

▲卡爾文森號將搭載F-35C戰機。（圖／路透社）



美國海軍在一份新聞稿中指出，將這支由7000多名兵力組成的航母戰鬥群投入部署是為了「支持全球海上安全行動」。

美國海軍尚未透露具體的部署地點，《星條旗報》預測，很可能在印太地區，因為在印太地區目前沒有部署航母，之前部署在日本的雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）已經前往中東，羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）返回美國本土，為了搭載F-35進行升級。

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