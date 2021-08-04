雷神研發「EASR挑戰者防空雷達」　美國海軍測試結果曝光

▲雷神公司研發的EASR挑戰者防空搜索雷達。（圖／Raytheon Technologies）



軍武中心／綜合報導

美國海軍與雷神科技（Raytheon Technologies）旗下的雷神飛彈防禦部門，日前在維吉尼亞州的瓦勒普斯島（Wallops Island）海軍測試基地，完成新型挑戰者防空搜索雷達（Enterprise Air Surveillance Radar，EASR）系統的一系列測試。此次測試主要驗證兩款EASR雷達的性能，分別為SPY-6（V）2旋轉式與SPY-6（V）3固定式雷達。

SPY-6（V）2與SPY-6（V）3兩套EASR雷達系統為SPY-6系列的最新雷達，皆可同時執行防空與反水面作戰功能，同時包含無人空中載具之偵察與追蹤、電子防護與航空母艦及兩棲戰艦之飛航管制任務。

雷神飛彈防禦公司海軍戰力部副總裁Kim Ernzen表示：「EASR能夠快速開發，要歸功於我們的工程師善用了研發SPY-6系列雷達時所累積的知識。透過SPY-6的通用架構可大幅簡化軟硬體的訓練流程與後勤作業所需時間及成本。」

此次測試聚焦於防空作戰與飛航管制作業，以及SPY-6（V）2與SPY-6（V）3雷達的電力系統模型。未來EASR將取代單一功能的傳統雷達，進一步提升偵搜距離與性能。

美國海軍整合作戰系統專案執行辦公室的水上感測器專案負責人Jason Hall上校指出：「在高雜波與多目標追蹤環境下，EASR展現了優越性能。研發團隊持續改良、優化系統，後續也會進行雷達與戰鬥管理系統整合之地面測試。」

AN/SPY-6（V）2預計裝配在兩棲突擊艦與尼米茲級航空母艦上，AN/SPY6（V）3則將用於福特級航空母艦，亦可搭載於各國海軍的巡防艦。未來AN/SPY-6（V）3將成為美國海軍全新星座級巡防艦FFG-62的標準配備。

雷神飛彈防禦公司於2020年三月與美國海軍共同完成工程與製造發展測試，並於同年七月取得金額1.26億美元的海軍標案，負責產製四套SPY-6（V）2旋轉式雷達以及兩套SPY-6（V）3固定式雷達。