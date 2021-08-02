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空軍少校總統府「下跪陳情」　空軍司令部回應：痛心與遺憾

▲空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫長李敦鵬少校2日上午到總統府前下跪，後來經府方通知空軍督察長柳千惠帶回輔導。（圖／民眾提供翻攝）

▲空軍保指部「料配件總庫花蓮專業庫長」李敦鵬少校2日上午到總統府前下跪。（圖／民眾提供翻攝）  

記者林彥臣／綜合報導

空軍保指部「料配件總庫花蓮專業庫長」李敦鵬少校在2日清晨6時許，穿著空軍軍服到總統府前「下跪」陳情，驚動總統府侍衛室，府方依規定通報後，由空軍司令部督察長柳惠千少將趕到現場將他帶回輔導。事後空軍司令部也發聲明表示，李姓少校的不當舉措已造成軍譽受損，對李員不當行為感到痛心與遺憾。

根據《軍聞社》報導，針對媒體報導「申請延役遭拒，軍官總統府前陳情」乙情，空軍司令部2日表示，軍人用生命捍衛尊嚴與榮譽，李姓少校的不當舉措已造成軍譽受損，該軍對李員不當行為感到痛心與遺憾。

空軍司令部指出，國軍對於延役案的申請，均依照人事相關法規及專長、員額等綜合因素評估後辦理，該軍將持恆宣導各項法令規章，並要求所屬強化軍法紀觀念，以正軍風。

李敦鵬少校服役已達22年，但多次向單位申請延長役期遭拒，去年已經私下到總統府陳情，2日清晨6點多，直接身穿軍服，在重慶南路與寶慶路口下跪，驚動總統府周遭憲兵及侍衛室，轄區警方、總統府方面警衛組林志勇上校前去溝通，並火速帶離現場同時通報空軍司令部，最終由司令部督察長柳惠千少將前來帶回。

對於延長役期一事，國防部空軍司令部第一時間回應，各專長申請延役案，均會依照人事相關法規，以及專長、員額等因素進行評估；同時，也會加強各單位透過正確申訴程序，建立軍人法紀觀念。

國防部指出：李敦鵬穿著軍服下跪的舉動，在軍方內部掀起譁然，根據軍人禮儀，穿著軍服最多單膝跪地，雙膝跪地只有被俘或伏法槍斃時才會有。軍方人士認為，可以透過正確的申訴程序。

轄區中正一警方則指出，因李姓少校在總統府外圍道路下跪陳情，並無其他違法行為，警方僅在場監視維安，並未涉入。

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