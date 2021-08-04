快訊／「協議離婚」也可要求贍養費　行政院修法放寬請求限制

▲政院將修法，放寬贍養費請求條件。（圖／123RF）



記者陳家祥／台北報導

為符合消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）意旨與實際需求，政院5日將通過「民法親屬編部分條文修正草案」，未來離婚要求贍養費，不再有「判決離婚」、「無過失」的限制，放寬為請求贍養費不限於「判決離婚」，經「協議離婚」也可請求贍養費。

行政院表示，為通盤檢討贍養費制度，以符合消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第29號一般性建議之意旨及社會實際需求，5日行政院院會將提案討論法務部擬具「民法」親屬編部分條文修正草案，將現行請求贍養費限於「無過失」及「裁判離婚」之要件予以刪除。

根據法務部提案，修正案內容將明定贍養費請求權及未到期之定期金給付，因贍養權利人再婚或死亡而消滅；贍養費之給付程度應依「贍養權利人之需要狀況」及「贍養義務人之經濟能力」而為權衡；贍養費請求權自離婚時起5年間不行使而消滅等。

至於贍養費問題，現行民法1057條規定，「夫妻無過失的一方，因判決離婚而生活限於困難者，他方縱無過失，亦應給與相當之贍養費」，因此，根據規定，請求贍養費的要件必須是「經法院判決離婚者才能請求」，且請求人必須「限於生活困難」，以及「請求人必須無過失」等3種要件。

不過，法務部認為，離婚後的贍養費給付乃離婚效力之一，不宜因「判決離婚」、「協議離婚」等而有差異，因此提案刪除「判決離婚」、「無過失」的限制，放寬為請求贍養費不限於判決離婚，經「協議離婚」也可請求贍養費。

法務部強調，贍養費制度旨在填補婚姻關係存續的扶養請求權的喪失，及肯定對婚姻貢獻的補償，與主觀的責任因素無涉。至於贍養費的多寡，則依「贍養權利人的需要狀況」及「贍養義務人的經濟能力」，作為權衡贍養費給付程度的依據。