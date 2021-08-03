悍妻發酒瘋嗆夫：穿裙子的！公公遺照放水流　他結婚34年不忍了

▲黃婦長年酗酒辱罵丈夫，丈夫訴請離婚。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者白珈陽／台中報導

黃姓婦人有酗酒惡習，酒後不但羞辱丈夫張男「你是穿裙子的啦！」，還將公公遺照藏起來、當著長子女友的面譏諷長子「去招贅」，甚至辱罵重病的婆婆，令張男忍無可忍，請求離婚一審判准，黃婦不服上訴，但長子也作證母親會發酒瘋，且不維持家中整潔，台中高分院判准離婚，可上訴三審。

判決書指出，張男與妻子結婚34年，育有2男1女，張男去年訴求離婚，他主張，妻子有嚴重酗酒惡習，經常飲酒至爛醉後發酒瘋，他不斷勸妻子戒酒，但完全不願配合，放任酒癮日趨嚴重，且酒後經常跟他發生口角，藉酒裝瘋，鬧到天翻地覆，並將家中物品任意丟擲砸毀，生活習慣極差，致使家中長年凌亂不已，就算收拾完畢不久又會遭妻子弄得凌亂不堪，家中環境如同垃圾場。

去年3月14日，黃婦酒後罵張男「你就不是男子漢啦！你是穿裙子的啦！穿裙子的啦！當不起男子漢啦！」；同月22日晚間，黃婦大醉後闖進長子房間，當著長子女友的面辱罵，還欲將女友趕回家，說要讓女友家招贅。

張男說，妻子長年對公婆不敬，2019年還曾將他父親的遺照藏起來，說已經丟掉、放水流，更羞辱他罹患重病的母親，再再傷透他的心。他說，與妻子長達10餘年分居而無任何往來、溝通及互動，形同陌路，訴請離婚。

長子證稱，從他大學畢業開始，媽媽只要覺得心情不好就會自己去喝酒，喝完酒就亂，頻率一個月一次，讓他心理壓力很大，且家中總是凌亂，「懂事後才慢慢了解別人家跟我們家不一樣」。

黃婦辯稱，丈夫長期待在中國工作，返台後又分居，未負擔家庭費用，也未將公公遺照藏起來，而家中凌亂只是長子因結婚裝潢而暫放，並非她不打掃，且該等堆放雜物的情形，現已不復存在，不願離婚。

法官審酌，2人分別居住在房屋之前、後處10餘年、無任何往來、溝通及互動，黃女每於飲酒後找家人麻煩、擾亂家人安寧、生活習慣不佳，致使家中長年凌亂不堪等情，堪信為真實。兩造雖有婚姻的形式，但已無實質溝通相處之道，判准離婚。可上訴三審。

下殺5.1折必搶



【更多新聞】



疫情下藥頭拚業績！砂輪研磨K盤配件送買家 提升顧客滿意度



台中山區豪大雨 台21線14.5公里坍方土石佔據車道



尿布萌娃半夜溜出門街頭大哭 民眾以為「靈異事件」