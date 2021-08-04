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五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

記者蔡文鈴／綜合報導

行政院規劃今年九月推出「振興五倍券」，刺激後全國三級警戒後受創的產業經濟，總體方向比照去年「三倍券」模式。由於去年政府在推出三倍券振興國內經濟時，民眾對於「真鈔換錢」的使用體驗較有感，使得數位領取的比例過低，因此今年在推行五倍券時，政府將大力宣傳數位券的領取與運用。

▲▼三倍券數位綁訂，可選擇領取2000元現金回饋。（合成圖／ETtoday資料照）

▲去年三倍券使用數位綁定，可選擇領取2000元現金回饋。（合成圖／ETtoday資料照）

回顧去年的三倍券，實體券部分要花1000元購買3000元的現金券，可選擇超商預購領取或郵局排隊購買；數位券的方式，則是可已透過信用卡、電子支付、電子票證綁定的方式進行。

談到去年使用數位綁定的使用經驗，楊小姐接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，她自己去年是使用信用卡進行數位綁定，覺得非常方便，也不用特別去排隊購買實體券。

楊小姐說，去年使用三倍券數位綁定，其實也有拿到現金的感受，因為只要累積消費滿3000元，就會回饋2000元，可直接回存卡片，或者是去ATM直接領取2000元現金，如果今年的五倍券的數位綁定跟使用方式跟去年一樣，她會繼續選擇領取數位券。

對於今年規劃發行的振興五倍券，行政院長蘇貞昌上週召集相關部會首長，針對規劃方向進行討論，目前已底定採1000元換5000元方案，預算規模約1100億元，實體券與數位券同步發行。

根據行政院資料顯示，去年三倍券採多元管道方式發放，當時截至12月31日的統計，紙本及數位綁定領取人數已達2332萬8776人，其中，選用紙本的有2151萬6839人，比例高達92.23％，選用數位券的僅181萬1937人，比例約7.76％。

據了解，過去消費券都採用實體券方式發放，去年的三倍券是首度採用數位實體的多元管道整合發放，從領用比例的落差就可看出，民眾仍不習慣使用數位券，原因除了年紀、數位落差問題外，紙本券宛如「真鈔換錢」，用1000元換回3000元的感也是大多數人選擇領用實體券的偏好之一。

至於今年的振興五倍券，目前會朝去年三倍券模式進行，餐飲、夜市、百貨、零售、觀光、旅宿、藝文展演行業，總體方向就是批發業者、零售業者與餐飲業者為大宗，可說是全面適用，而例外排除。

在電商部分，將比照去年三倍券模式，排除部分電商，僅列出「電商白名單」，包括文化部提出的兩廳院售票、各大電影院網站，像是in89統領影城、真善美劇院等；而教育部提出的FamiTicket全網購票網、ibon售票系統、年代售票等；交通部六福村官方線上購票、西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區，還有高鐵網路訂票系統、各大客運還有立榮、德安、華信航空訂票；農委會休閒農場網站等都會入列。

在五倍券目前的討論上，有鑒於去年三倍券推行時，領實體券的民眾仍比數位券要多，領數位券僅有181萬人，只佔7.6%；因此，今年推行五倍券時，政院已開始研議如何加強宣傳，至於數位券推行的各種方式尚待進一步的確認。

▼去年的振興券三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

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關鍵字：

五倍券三倍券振興行政院

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