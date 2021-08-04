戴資穎返台4架幻象伴飛！他點出賽前「這待遇」嘆：太勢利眼了

▲戴資穎等人今天傍晚返台。（圖／路透社）

記者王麗琴／綜合報導

中華隊羽球代表團在本屆奧運表現亮眼，包含戴資穎、王齊麟、李洋、周天成、王子維等人，今天下午將將搭乘華航班機榮耀返國。為表彰功績與恭賀選手，空軍將以「總統級」規格迎接選手，當班機一進入到我國防空識別區時，4架幻象2000戰機將一路伴飛選手搭乘的班機回到桃園機場。不過，此舉卻引發正反兩極批評。

資深媒體人黃暐瀚即在臉書表示，「我反對，這是誰想出來的？」他強調，自己支持戴資穎，也很喜歡麟洋配，但反對戰機伴飛，因為奧運英雄回台灣，搭的是民航機，身份是老百姓，派戰機伴飛，除了極大化國人對他們的尊崇之外，其實是沒有保護的必要的。

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PTT網友雖有人持正面態度，「有點感動」、「這是應該的」、「讚讚」；但多數網友則是不支持，「浪費國家公帑」、「這個飛一次不是要花幾千萬?」、「把這些錢省起來直接發給選手不是更好」、「這飛一次可以養幾個運動員？」、「這種作秀的事情政府倒是很勤快」、「直接發給選手教練或投資基層體育不好嗎」、「真的浪費錢耶。 投資體育不是比較快嗎」、「用這些華而不實的來蹭然後給選手坐經濟艙？」

藥師林士峰也在粉絲團寫道，「我很難理解，請軍方人員伴飛的實質意義在哪？」他表示，這些選手不管有沒有得獎，能代表台灣參加奧運，就已經是台灣的驕傲，「結果他們出國比賽的待遇竟然比不上陪賽的官員，要等他們得獎了，才說是英雄迎接，這樣的政府實在太勢利眼了！！」