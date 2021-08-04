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小戴、麟洋今搭「凱旋班機」商務艙返台 　預計17時20分抵桃機

▲▼東奧選手返台搭乘華航A350商務艙，內部設備、服務曝光。（圖／華航提供）

▲東奧選手返台搭乘華航A350商務艙。（圖／華航提供）

記者許維寧／台北報導

中華隊出征本屆東京奧運成果斐然，羽球國手戴資穎、王齊麟、李洋等人均搭乘今日（8/4）下午從東京成田機場起飛的「凱旋班機」CI101航班，由空中巴士A350執飛，預計將由國軍派出4架幻象2000戰機伴飛。華航也提供靠窗商務艙座位，以及免費機上Wi-Fi服務，讓選手可在高空打卡或傳送訊息，與家鄉親友零時差分享喜悅。表定時刻預計17時20分降落桃園機場，實際抵達時間可能為17時11分左右。

我國中華代表隊成績亮眼，羽球國手戴資穎摘銀，王齊麟、李洋更為台灣摘下首面男子雙打金牌。三名國手預計搭乘「凱旋班機」CI101航班，由最新型的空中巴士A350執飛，今日稍早已從成田機場起飛，預計台灣時間17時20分飛抵桃園機場。

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華航表示，CI101航班全機共306個座位，豪華商務艙32席，提供180度全平躺的人體工學座椅，全長198公分（78英吋），188公分高的羽球金牌選手王齊麟也能舒適伸展。商務艙還配有18吋個人電視播映最新影片，並設有大型桌面、多功能個人儲物空間、3C用品連接埠方便充電。

機上除了提供餐點外，也搭配冷壓綜合蔬果汁、芝麻和風彩蔬沙拉、季節鮮果及麵包，並加值供應國際知名品牌冰淇淋。餐點以「單一餐盤」服務因應防疫。

華航也提供載譽歸國的選手免費機上Wi-Fi空中漫遊，選手可在高空打卡或傳送訊息，與家鄉親友零時差分享喜悅。華航並也為每位選手送上祝賀小卡，感激每位征戰賽事的體壇好手。機上廣播特別「歡迎奧運國家代表選手搭機返台」，並安排東京、桃園兩站的機場地勤人員，也特別舉牌「您們最棒」，歡迎體壇健兒凱旋歸國。

▲▼東奧選手返台搭乘華航A350商務艙，內部設備、服務曝光。（圖／華航提供）

▲華航也提供載譽歸國的選手免費機上Wi-Fi空中漫遊，選手可在高空打卡或傳送訊息，與家鄉親友零時差分享喜悅。（圖／華航提供）

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