羅致政：台灣社會還沒恢復正常生活　政府須考量振興券推出時間點

▲民進黨團表示台灣還沒恢復正常生活，推出振興券會抵銷效果。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團書記長羅致政3日表示，目前台灣整個社會、經濟生活都還沒恢復到正常狀態，政府必須考量推出振興券的時間點，現在的確還有很多社會、經濟活動受到限制，也會抵銷掉振興券可以達到的效果，所以推動方法及時機應該一併討論。

民進黨團3日上午召開「國產疫苗百萬國人登記，勿再政治抹黑！」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

羅致政表示，不管是民進黨也好、在野黨也好，對於未來振興、紓困的目標都很清楚，但是做法上有很大的不同，振興與紓困的階段性目標不完全一樣，所以採取的策略就必須有所不同。

羅致政說明，政府在紓困已經採取各種方法，包括對個人、企業採取必要的協助作為，下個階段是振興的階段，行政部門的確也做了很多研擬，也希望近期會有方案出來，期待行政部門在具體方案慢慢成形的過程中，能夠向立法部門溝通，過程中如果有不同的意見或主張，民進黨團都會尊重。

羅致政批評，國民黨從以前到現在，一直把紓困跟振興混淆在一起，甚至喊出普發1萬元現金，能不能達到振興效果，相信會有很多保留意見，民進黨團認為振興的目的，是希望刺激大家出來消費，如果只是把錢存起來、替代沒有太多經濟加乘效果的作為，可能會浪費可以把握的機會。

羅致政說，民進黨團希望朝野能夠認真討論，但是以普發現金來講，能夠達到振興的效果非常有限，反而是用消費券或加倍券等方式，才能真正達到帶動整個經濟的目標。

羅致政指出，如果從時間點來看，目前台灣整個社會、經濟生活都還沒恢復到正常狀態，要民眾大舉地刺激經濟、刺激消費，可能也必須考量推出的時間點。

羅致政認為，等到台灣降級到一個程度，民眾的經濟、社會生活能夠比較正常後，推出的時間點就非常重要，「現在還在討論階段，推出時間點未必今天明天就開始」，現在的確還有很多社會、經濟活動受到限制，也會抵銷掉振興券可以達到的效果，所以推動方法及時機應該一併討論。