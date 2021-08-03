　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅致政：台灣社會還沒恢復正常生活　政府須考量振興券推出時間點

▲▼隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，全國降至二級警戒，雙北決議同步開放餐飲內用，要求業者在遵守餐飲場所內用指引的前提下，逐步正常經營。圖為花博公園MAJI集食行樂美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,餐廳,社交距離,群聚,梅花座,餐廳內用。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團表示台灣還沒恢復正常生活，推出振興券會抵銷效果。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團書記長羅致政3日表示，目前台灣整個社會、經濟生活都還沒恢復到正常狀態，政府必須考量推出振興券的時間點，現在的確還有很多社會、經濟活動受到限制，也會抵銷掉振興券可以達到的效果，所以推動方法及時機應該一併討論。

民進黨團3日上午召開「國產疫苗百萬國人登記，勿再政治抹黑！」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

羅致政表示，不管是民進黨也好、在野黨也好，對於未來振興、紓困的目標都很清楚，但是做法上有很大的不同，振興與紓困的階段性目標不完全一樣，所以採取的策略就必須有所不同。

羅致政說明，政府在紓困已經採取各種方法，包括對個人、企業採取必要的協助作為，下個階段是振興的階段，行政部門的確也做了很多研擬，也希望近期會有方案出來，期待行政部門在具體方案慢慢成形的過程中，能夠向立法部門溝通，過程中如果有不同的意見或主張，民進黨團都會尊重。

羅致政批評，國民黨從以前到現在，一直把紓困跟振興混淆在一起，甚至喊出普發1萬元現金，能不能達到振興效果，相信會有很多保留意見，民進黨團認為振興的目的，是希望刺激大家出來消費，如果只是把錢存起來、替代沒有太多經濟加乘效果的作為，可能會浪費可以把握的機會。

羅致政說，民進黨團希望朝野能夠認真討論，但是以普發現金來講，能夠達到振興的效果非常有限，反而是用消費券或加倍券等方式，才能真正達到帶動整個經濟的目標。

羅致政指出，如果從時間點來看，目前台灣整個社會、經濟生活都還沒恢復到正常狀態，要民眾大舉地刺激經濟、刺激消費，可能也必須考量推出的時間點。

羅致政認為，等到台灣降級到一個程度，民眾的經濟、社會生活能夠比較正常後，推出的時間點就非常重要，「現在還在討論階段，推出時間點未必今天明天就開始」，現在的確還有很多社會、經濟活動受到限制，也會抵銷掉振興券可以達到的效果，所以推動方法及時機應該一併討論。

ET快訊
莊智淵盡力了！　中華男團敗給德國8強止步
快訊／男遭機台夾手斷掌！　只剩一層皮連著手臂
北市今天新增4例　萬華、中山各+2
莊智淵第二局惜敗！　德國2:0聽牌
莊智淵決勝第5點！　暫0比1落後
每天喝可樂！　15歲少年「眼睛變淡藍色」失明
反擊陳其邁！　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北
快訊／林昀儒扛起男團「連拿2點」！　關鍵要看莊智淵
新北確診者搭自強號回台南！　足跡曝光
林昀儒再下一城！　2比0聽牌
快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5
3000萬人搶看！莊智淵「史上最歡樂球賽片」　網笑炸：要反覆
關鍵第4點！林昀儒拿下第一局　1:0暫時領先
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中奥運激勵金300萬全國最高！陳其邁不加碼　曝4步驟照顧選手

北市新增4例！確診分布曝光「萬華、中山各+2」　2感染源待釐清

林奕華呼籲奧運進入8強就發10萬獎勵金　「鼓勵選手再接再厲」

卓伯源爆朱立倫傳簡訊拉票　黨中央應立刻調查為何有黨員手機號碼

快訊／反擊陳其邁　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北

他讚朱立倫和中共「可對話但不黏」　還是美國長期可信賴人選

快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5

游錫堃：立委很重視台商權益　立法院是大家的後盾

快訊／餐飲內用紙箱當隔版可以嗎？　侯友宜：還是希望照規定來做

快訊／侯友宜也加碼東奧獎金　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各93.2萬

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

台中奥運激勵金300萬全國最高！陳其邁不加碼　曝4步驟照顧選手

北市新增4例！確診分布曝光「萬華、中山各+2」　2感染源待釐清

林奕華呼籲奧運進入8強就發10萬獎勵金　「鼓勵選手再接再厲」

卓伯源爆朱立倫傳簡訊拉票　黨中央應立刻調查為何有黨員手機號碼

快訊／反擊陳其邁　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北

他讚朱立倫和中共「可對話但不黏」　還是美國長期可信賴人選

快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5

游錫堃：立委很重視台商權益　立法院是大家的後盾

快訊／餐飲內用紙箱當隔版可以嗎？　侯友宜：還是希望照規定來做

快訊／侯友宜也加碼東奧獎金　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各93.2萬

睡飽才有精神上場　陳柏惟媒合軍方送光復國中小棒球隊44軍床

台中奥運激勵金300萬全國最高！陳其邁不加碼　曝4步驟照顧選手

越南確診數破16萬　第3例台灣人染疫身亡

快訊／只花29元抱走千萬大獎！統一發票5、6月中獎清冊看這裡

金正恩先提議「恢復聯絡頻道」！開出拜金會條件　美韓軍演成關鍵

莊智淵盡力了！決勝第5點落敗　中華男團8強止步

買小套房後悔了！新竹哥「舊公寓」賣掉or收租？　網見1關鍵勸轉手

孕媽母愛噴發屋內獨自產嬰！她⋯等不及出生了　感動火神眼淚

68位國手「IG帳號懶人包」曝光！網大推：越多粉絲，合作越好談

沒洗保護色？月月長大後「黑眼圈消失」　媽滿頭問號：眼罩不見了

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

政治熱門新聞

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

1000換5000元！五倍券9月底登場　旅宿、零售、餐飲列入

麟洋獎金差319萬　柯P不加碼原因曝

新北某醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5

連署「小戴拼下屆」挨轟　戴遐齡回應

快訊／新北公布最新足跡　好市多、大潤發、愛買

開放內用「火鍋、燒烤怎麼吃？」　新北解答了

北市公布1確診足跡　搭捷運轉高鐵「當天往返台北、彰化、台中」

快訊／蘆洲男打完莫德納9天後亡

快訊／蘆洲男打完莫德納「手臂疼痛、疲倦、嗜睡」　15天後亡

新北小型醫院爆群聚4外籍看護確診　匡列243人、PCR陽性11人

快訊／新北＋10「2例是新增個案」　板橋4人最多

誰是2024最強候選人？朱立倫點名侯友宜、趙少康、韓國瑜、盧秀燕

快訊／朱立倫宣布參選黨主席　侯友宜20字回應

更多熱門

相關新聞

嘉義工廠群聚案有變？縣府14：30記者會

嘉義工廠群聚案有變？縣府14：30記者會

嘉義縣日前爆發水上鄉鋁業工廠群聚案，累計共11人染疫，縣府也緊急設立四處快篩站防堵疫情擴散，目前已經篩檢1511人，全數皆為陰性，嘉義縣也已連續2天未有新增確診；但縣府今(3日)卻突預告下午2時30分將召開記者會，外界也因此猜測疫情是否出現變數。

LIVE／第2劑莫德納登記收單　陳時中最新說明

LIVE／第2劑莫德納登記收單　陳時中最新說明

秀妃按摩妹連結男客釀7染疫　老闆未繳30萬罰款

秀妃按摩妹連結男客釀7染疫　老闆未繳30萬罰款

G奶網紅脫罩爽游水庫　台電函送開罰林管處官員

G奶網紅脫罩爽游水庫　台電函送開罰林管處官員

走出染疫停工陰霾！京元電今舉行股東會　子公司申請陸股上市

走出染疫停工陰霾！京元電今舉行股東會　子公司申請陸股上市

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染振興券民進黨團羅致政

讀者迴響

熱門新聞

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小S一夜蒸發3200萬　徐媽力挺發聲

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面