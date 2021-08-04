一張表分析振興券、發現金　蔡壁如：不要再發n倍券折騰人

▲蔡壁如認為現階段最急迫的是紓困，主張發現金才能救急。（圖／翻攝蔡壁如臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

為帶動疫情過後經濟成長，行政院規劃於9月發放振興五倍券，不過在野黨仍主張發現金，民眾黨立委蔡壁如指出，現階段最急迫的是紓困，也認為行政院堅持不發現金是怕民眾存起來的理由，讓她覺得很無言。

蔡壁如4日於臉書發文表示，將近3個月的「自主性封城」已重創民生經濟，紓困4.0總規模雖達8400億元，但重重限制、申辦手續繁瑣，且涵蓋面不足，以致有許多人、特別是經濟弱勢的基層民眾求助無門，他們都是被國家遺忘的「紓困孤兒」。

蔡壁如提到，行政院堅持發券不發現金，理由不外乎是要避免有人把現金「存起來」，無法達成刺激消費的效果。她感嘆「真的無言了！」民選的政府竟然如此不食人間煙火，政院裡的高官要員們難道都活在平行時空嗎？俗話說，「青吃都不夠，怎麼曬干」窮人連一日三餐都有困難，是要怎麼把錢存起來？

蔡壁如強調，只有不愁吃穿的有錢人才能把錢存起來，而這些人很大部分已經被排富排掉了。現在是救急、救命的時刻，人民的請求很簡單也很卑「排富發現金，救救艱苦人，不要再發什麼n倍券來折騰人了。」

比較振興券及現金的優劣，蔡壁如製作表格分析，在印製時間、成本以及推出時程，完全可以立刻發行推出，不需要成本，反觀鎮興券耗時又耗資。

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