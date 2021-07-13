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「刑事鐵漢」再出江湖！蔡蒼柏接中市警局長打黑幫　第一任務曝光

▲▼警政署今晚舉辦全國性擴大臨檢，北市由警政署副署長蔡蒼柏（右2）前往督導。（圖／記者邱中岳攝）

▲警政署副署長蔡蒼柏即將接任台中市警局長、暢談就任後的治安遠景。（圖／記者邱中岳攝）

記者張君豪／台北報導

警政署副署長蔡蒼柏12日經警政署頒布高階警官人事命令確定升任台中市警察局長，這也被外界視為他從刑事局局長轉任警政署副署長後，重出江湖的重要指標。據傳，他在台中市副市長陳子敬熱心推介下得榮任登上六都局長大位，蔡蒼柏對此不願多談，謙虛表示感謝現任台中市警局長楊源明的努力付出，讓他站在一個相當好的出發點。曾經因政黨派系鬥爭黯然退居幕僚沉潛的「刑事鐵漢」即將重返江湖。

警政署副署長蔡蒼柏在受訪時，不改刑事鐵漢特色，快人快語感謝楊源明局長對台中治安的努力付出，導致中市近期治安平穩，當地黑幫也因為土地重劃、都更議題逐漸轉型，甚至連槍擊案發生數也遠低於前期，蔡上任後會全力配合中市政府防疫工作，不容許防疫破口發生，也不讓傳統黑幫繼續寄生各行業中逞威牟利。

▲外傳警政署副署長蔡蒼柏接任台中市警察局長。（圖／警方提供）

▲警政署副署長蔡蒼柏即將接任台中市警局長、暢談就任後的治安遠景。（圖／資料畫面）

蔡蒼柏強調，他就任後必當發揮自己多年的刑案偵辦專長，嚴格打擊黑幫不法，中部因往來南北容易，加上都更社區大樓林立，容易成為黑幫經營網路簽賭和網路吸金詐騙的經營場所，他上任後會嚴打這些黑幫產業，遏阻詐騙吸金歪風。

蔡蒼柏指出，台中地區地方組成複雜，他上任後警察人事將以穩定大局為主，13日他就會提前動身拜訪台中市府，並與市府高層溝通相關施政理念，並提前聽取市府對於治安交通的施政方向並全力配合；加上台中市副市長陳子敬是他警大時期訓導、也是課堂上的老師，他有信心可快速進入戰鬥狀態。

蔡蒼柏說，就任台中後第一個重要任務就是暫定8月中旬舉辦，台灣基進黨立委陳柏惟罷免投票案，他會全力配合市府做好投票維安、防止不法暴力事件發生。

蔡蒼柏說，他就任後會力求警察內部人事晉升公平，未來中市刑大大隊長遴選，將以曾服務中部地區，熟稔地方治安、有能力嚴打黑幫、能會晤社會秩序及掌握台中地方盤根錯節生態的警官為主，對於地方常見的民代請託喬人事考績、升遷，蔡坦言雖然有人情壓力，但務求以公平和晉升規定為最高原則。

另外毒品查緝也是他上任後的工作重點，蔡蒼柏將整合跨單位資源，積極防範與查緝。於治安滿意度調查持平常心，也會努力來達成目標，維護良好的治安狀況。

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