台灣「花磚」是世界級文化遺產！紀錄片揭前世今生　4K畫質首播

▲台灣的世界文化遺產！紀錄片《花磚而生》拍攝傳統紅磚建築上的老花磚。（圖／公視提供）

記者林育綾／綜合報導

無論在巴洛克或是台灣閩式紅磚建築上，常可見到鮮豔或典雅的彩色瓷磚身影，在台灣多數人稱此為「花磚」，而「台灣花磚」更在2016年成為世界文化遺產。公視紀錄片《花磚而生》走訪3個國家，探尋花磚的前世今生，更以4K超高畫質攝製，其中還探訪嘉義的花磚博物館，收藏世界各地超過5千片。

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▲傳統紅磚建築上的老花磚。（圖／公視提供）

2016年「台灣花磚」與世界各地花磚文化由法國艾克斯馬賽大學（Aix-Marseille Université）領銜提送聯合國申請為「世界非物質文化遺產」，公視走訪台灣、日本、新加坡三國拍攝，從一片小花磚，循線索前進日本淡路島，找到100年前生產廠商，再追溯世界瓷磚的傳播史和路徑。

片中紀錄日本INAX博物館的研究，說明世上第一片瓷磚是埃及金字塔內法老王陵墓的裝飾品，距今已有4千多年歷史；而瓷磚經由貿易、殖民、戰爭和移民等人類生活路徑，開始傳播到世界各地。

▲日本INAX博物館，再現伊斯蘭清真寺圓頂上的花磚。（圖／公視提供）



而位於嘉義的花磚博物館收藏世界各地逾5千片花磚，館長徐嘉彬企盼「在100多年之後，如何去生產這些花磚」，正結合各領域專業者，重新復刻百年前的工藝，再生屬於台灣的新花磚。

徐嘉彬也分享，紀錄片中拍攝的日本花磚專家深井明比古，曾來到台灣教他花磚考古的技術與知識，離開前還特別親手將2萬日幣交給他，表示要捐給花磚博物館「希望能建立資料庫，去追溯每片台灣花磚的來源」，讓徐嘉彬大受感動。

▲台灣「花磚博物館」免費提供百年老花磚作為民間古宅修復所用。（圖／公視提供）

紀錄片也拍攝台灣老屋拆除時，花磚博物館協助屋主保留，讓原來的花磚於拆卸後能夠再回到老屋。更前往新加坡，拍攝由政府主導保存和再利用，狀態良好的街上老店屋建築上姿態、色彩殊異的花磚。

導演婁雅君表示，隨著台灣老屋大量拆除，少則數十片，多則上百片的花磚跟著消失。這些年代限定的花磚，只出現在20世紀初期的台灣，前後約莫只有20年的時間；而國內目前僅憑民間力量倡議保存和修復，「但是保存的速度，卻遠遠追趕不上拆除的腳步」。紀錄片《花磚而生》將於8月4日周三晚間10時、8月7日週六下午3時於公視首播。

▲新加坡國家發展局保護外覆亮麗花磚的傳統街屋。（圖／公視提供）