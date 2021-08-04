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首批BNT最快9月到貨！接棒莫德納　陳時中鬆口曝進度

記者黃翊婷／綜合報導

國內新冠肺炎疫苗供貨吃緊，全台還有400萬人堅持非莫德納不打，而永齡基金會、台積電和慈濟幫忙購買採購的1500萬劑BNT疫苗，首批有望在9月到貨，但詳細的交貨數量尚不清楚。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3日鬆口表示，食藥署已經用最快速度完成公文，「我下午就會簽核通過EUA。」

▲▼0720 新北市公私立教職員0720疫苗開打（慈濟中和靜思堂）。（圖／記者黃克翔攝）

▲國內疫苗資源短缺。（圖／記者黃克翔攝）

指揮中心3日公布最新疫苗接種統計，目前累計已接種840萬5085人次，其中AZ為539萬1638人次，莫德納為301萬3447人次，疫苗接種人口涵蓋率達到34.07％。不過，國內疫苗供貨吃緊，第五輪約有51.9萬人可以接種莫德納，包含可施打第二劑的第一到三類對象及孕婦（約6.8萬人），以及7月19日12時前完成意願登記，且為65歲（含）以上長者和55歲（含）以上之第九類對象（45.1萬人）。

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至於永齡基金會、台積電和慈濟先前幫忙採購的1500萬劑BNT疫苗何時才能到貨救火，根據《路透社》報導，有知情人士透露，台灣首批BNT疫苗最快有望在9月到貨，但還不清楚詳細的交貨數量。對此，陳時中在3日的記者會上鬆口，表明食藥署已經用最快速度完成公文，「我下午就會簽核通過EUA。」

但對於外界很關心的「是否從12歲以上開始施打」，陳時中強調，「如果有開放，就會往下走」，現在只是通過進口，通過緊急授權輸入；而在預約方式上，他坦言，用批次上傳方式到平台會比較方便準確。

▲▼德國BioNTech（BNT）藥廠。（圖／路透）

▲台灣民間採購的BNT疫苗，第一批最快9月到貨。（圖／路透）

面對即將到貨的BNT疫苗和現有的AZ、莫德納到底有哪些副作用，也是民眾關心的重點之一。前台大感染科醫師林氏璧曾在臉書PO文分析這3種疫苗的優缺點：

1、BNT

優點：實證資料遠多於莫德納，保護力數字多半是最佳的疫苗。

缺點：第二劑不良反應高。30歲以下男性有心肌炎的風險。僅打完第一劑的保護力可能還比AZ差一些，需要打完第二劑14天後才有最好的保護力。

▲▼新北市72歲以上長者開放莫德納疫苗首日，新店區靜思堂及大豐國小兩個接種站湧入大批人潮。先前受AZ疫苗不良副作用影響而不敢接種疫苗的長者，今天傾巢而出，就算頂著大太陽也要搶打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台有400萬人選擇接種莫德納。（圖／記者湯興漢攝）

2、莫德納

優點：在臨床試驗中表現和BNT不相上下。產生的中和抗體是目前疫苗中極高的。

缺點：第二劑不良反應高。30歲以下男性有心肌炎的風險。延後到10-12周施打的保護力是否會下降未知（這裡BNT的資料比較多）。僅打完第一劑的保護力可能還比AZ差一些，需要打完第二劑14天後才有最好的保護力。

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲AZ疫苗是全球使用最廣泛的一款。（圖／記者李毓康攝）

3、AZ

優點：全世界最廣泛被施打的疫苗，有大量實證數據。成功控制英國的疫情。防重症方面面對印度變種病毒Delta不會輸給BNT。打完第一劑14天後便已經有不錯的保護力。未來有混打的機會，AZ混打BNT在牛津研究中做出來，有和BNT/BNT差不多的中和抗體，卻有更高的細胞免疫。

缺點：第一劑不良反應高。須注意血栓併血小板低下的副作用，在4-28天內發生，約10萬分之1。

▼BNT與AZ疫苗的保護力比較。（圖／記者曾筠淇製）

▲疫苗保護力。資料來源：NEJM。（圖／記者曾筠淇製）

此外，公衛專家陳秀熙上月接受國民黨中常會演講邀請時，曾提出「迪士尼疫苗政策」，因Delta印度變種病毒有一個重要特色，會侵襲未來主人翁的年輕人，新冠肺炎有個理論大家很少提到，年輕人傳給老年人比較快，藉由年輕人把病毒帶給老年人造成重症，老年人傳給年輕人反而比較低。

當時陳秀熙表示，非常感謝郭董郭台銘、台積電這1000萬劑BNT疫苗，若從科學理由來看，「如果我可以做決策，願意把這1000萬疫苗剛好打在12至30歲，500萬打兩劑，剛好就是1000萬。」

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