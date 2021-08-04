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東奧跑道「關鍵設計」助攻！田徑賽頻破紀錄　選手平均加速1至2％

▲▼牙買加女飛人湯普森（Elaine Thompson）。（圖／路透）

▲牙買加女飛人湯普森以10秒61刷新女子100公尺奧運紀錄。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

挪威田徑選手沃霍爾（Karsten Warholm）在男子400公尺跨欄決賽中，以45秒94的成績打破世界紀錄摘金，牙買加女飛人湯普森（Elaine Thompson）更是以10秒61刷新女子100公尺奧運紀錄。選手們接連破紀錄的佳績，除了歸功於選手本身的努力鍛鍊外，這次奧運跑道的設計也功不可沒，設計師就透露，它平均能讓選手的表現提高1％至2％。

▲▼挪威田徑選手沃霍爾（Karsten Warholm）在男子400公尺跨欄決賽中，以45秒94的成績打破世界紀錄。（圖／路透）

▲挪威田徑選手沃霍爾在男子400公尺跨欄中，以45秒94的成績打破世界紀錄。（圖／路透）

根據《衛報》報導，本屆奧運的跑道由義大利公司Mondo負責，設計師瓦勞里（Andrea Vallauri）表示，這次的奧運跑道已經全面進化，「我們試圖透過額外的化合物來改善，賽道只有14毫米薄，但我們加入了橡膠顆粒，更好一點的形容是，跑道的底層是一個六邊形的設計，創造了很多小的空氣袋。」

▲▼東奧田徑，陳奎儒110欄預賽 。（圖／路透）

▲我國田徑「欄神」陳奎儒在110公尺欄預賽，跑出13秒53寫下本賽季個人最佳。（圖／路透）

瓦勞里說，這種設計不但能夠吸收震動，還能提供能量反饋，同時也產生了「跳床效應」（trampoline effect）讓比賽表現能大幅增強，「這完全符合規定，為了保護運動員，避免他們受傷，但也應該給他們一些推力，在實驗室的測試中，我們可以看到運動員的表現有所改善，很難有精準的數字，但平均表現有提高1％至2％。」

▲▼ 蘇炳添。（圖／路透社）

▲中國選手蘇炳添成為89年來首位闖進奧運決賽的亞洲選手。（圖／路透社）

除了沃霍爾和湯普森打破紀錄外，波多黎各選手奎恩（Jasmine Camacho-Quinn）在女子100公尺跨欄中，也以12秒26打破奧運紀錄；中國選手蘇炳添在男子100公尺準決賽中飆出9秒83好成績，成為89年來首位闖進奧運決賽的亞洲選手。我國田徑「欄神」陳奎儒在110公尺欄預賽，跑出13秒53寫下本賽季個人最佳。

英屬維京群島的好手麥克馬斯特（Kyron McMaster）說，在這條跑道上跑步，就像是在空中奔跑一樣；美國短跑選手貝克（Ronnie Baker）向《美聯社》表示，這條跑道讓他感到像是漫步在雲端，「非常美麗且流暢。」美國女子400公尺跨欄選手麥勞芙琳 （Sydney McLaughlin）也說，跑步時能清楚感受到彈跳。

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