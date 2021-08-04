7年前的今天盧彥勳默默行善　冠軍獎金50萬低調捐高雄氣爆

▲盧彥勳告別奧運。（圖／翻攝自盧彥勳粉專）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委管碧玲4日透露，2014年高雄發生氣爆意外，當時人在國外的網球選手盧彥勳，在事故發生4天後，透過她將贏得比賽的冠軍獎金，全數捐給高雄市社會局的專戶，而這次奧運已經是盧彥勳的最後一戰，「幾乎就是交棒了，我看了很不捨」。

盧彥勳7月25日在東京奧運網球男單首輪，遇上大會第4種子德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）吞敗止步，這場比賽成為盧彥勳20年職業網球生涯最終戰。對此，管碧玲4日在臉書表示，自己一直在等今天，所以要告訴大家一個盧彥勳的故事。

管碧玲提及，2014年7月31日，高雄發生一場驚天動地的氣爆，多少人命傷亡、多少家庭受創，那幾天盧彥勳剛好在國外參加比賽，但是就在事故發生4天之後，自己收到一張支票，那是盧彥勳輾轉透過她，把贏得比賽的冠軍獎金捐給高雄市社會局的專戶，為這個悲傷的事故，表達他的關懷。

管碧玲說，就在2014年的今天，盧彥勳默默地、低調的，把對他而言深具意義的賽事獎金，用來表達願意亡者安、生者堅強的關懷。

管碧玲表示，這次的東京奧運，盧彥勳在最後一戰之後，幾乎就是交棒了，「我看了很不捨」，但是他奮戰的時代，不是黃金計畫的時代，他相對寂寞，相對需要更多奔走，但是他的表現，國人一直很感到驕傲。

管碧玲強調，自己一直在等著今天，把這個故事說出來，「讓大家在彥勳告別奧運的時候，再感彥勳一次鼓勵和感謝」。

▼盧彥勳2014年透過管碧玲，捐出50萬元冠軍獎金。（圖／取自管碧玲臉書）

