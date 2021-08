東奧百米最速男「找到失散25年父親」　爸賽前1句話成奪金關鍵！

▲義大利選手賈可布斯(Lamont Marcell Jacobs)向媒體透露,自己前陣子已經下定決心要和失聯25年的父親,重新建立關係。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

義大利「最速男」賈可布斯(Lamont Marcell Jacobs)在本屆東奧男子100公尺短跑決賽中,以9秒80刷新歐洲最快紀錄,並成為義大利首位奪下百米短跑金牌的第一人。賈可布斯奪牌後向媒體透露,其實他這一輩子都不知道自己的父親是誰,是到最近才開始找到爸爸,這對他來說意義非凡。

根據《美聯社》報導,26歲的賈可布斯出生在美國德州艾爾帕索(El Paso),母親是義大利人、父親是非裔美籍的軍人,在他年僅6個月大的時候父母就分開了,他跟著母親回到義大利生活,父親則留在德州,從那時開始,賈可布斯就再也沒有見過自己的父親,沒有父子相處的美好記憶,當然也不記得爸爸的長相,「我這輩子都沒有爸爸。」

報導指出,大約一年前,賈可布斯第一次和現居於德州達拉斯的父親老賈可布斯(Marcell Jacobs Sr.)通了電話,在這次東奧100公尺決賽前,爸爸還發了訊息告訴他,自己會看著他比賽。賈可布斯奪金後受訪表示,「他在賽前跟我說,『你做得到的,我們支持你。』(you can do it, we are with you.)」

▲賈可布斯出生在美國,但還不滿1歲就隨母親搬到義大利,開始和父親聯繫後,運動表現也變得比以前更好。(圖/達志影像/美聯社)

賈可布斯說,當人們問到他爸爸,他每每只能回答,「我不知道,我不知道。」所以他嘗試與父親建立新的關係,是件至關重要的大事,也成為他在前進東奧之前,專注於心理準備和調整正確心態的一大助力,「在一年前,我第一次和他(爸爸)說話,這讓我以良好的心態來到這裡。」賈可布斯解釋,以前他總在關鍵時刻因心理影響,難以完整發揮實力,但現在遇到重要時刻,他的腳力真的發揮得很好。

事實上,賈可布斯在國家級賽事中給人的第一印象,並非田徑短跑,而是跳遠。2016年,他以7.89米的成績獲得跳遠冠軍,直到2018年才獲得個人第一個100公尺短跑冠軍。外界估算,賈可布斯在本屆奧運獲勝機會僅3%,因為在他生涯跑出的成績之中,只有2次低於10秒,分別是今年5月在International Meet in Savona賽事的9秒95,和2週前Diamond League in Monaco比賽跑出的9秒99。

