東奧百米最速男「找到失散25年父親」　爸賽前1句話成奪金關鍵！

▲義大利選手賈可布斯（Lamont Marcell Jacobs）向媒體透露，自己前陣子已經下定決心要和失聯25年的父親，重新建立關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

義大利「最速男」賈可布斯（Lamont Marcell Jacobs）在本屆東奧男子100公尺短跑決賽中，以9秒80刷新歐洲最快紀錄，並成為義大利首位奪下百米短跑金牌的第一人。賈可布斯奪牌後向媒體透露，其實他這一輩子都不知道自己的父親是誰，是到最近才開始找到爸爸，這對他來說意義非凡。

根據《美聯社》報導，26歲的賈可布斯出生在美國德州艾爾帕索（El Paso），母親是義大利人、父親是非裔美籍的軍人，在他年僅6個月大的時候父母就分開了，他跟著母親回到義大利生活，父親則留在德州，從那時開始，賈可布斯就再也沒有見過自己的父親，沒有父子相處的美好記憶，當然也不記得爸爸的長相，「我這輩子都沒有爸爸。」

報導指出，大約一年前，賈可布斯第一次和現居於德州達拉斯的父親老賈可布斯（Marcell Jacobs Sr.）通了電話，在這次東奧100公尺決賽前，爸爸還發了訊息告訴他，自己會看著他比賽。賈可布斯奪金後受訪表示，「他在賽前跟我說，『你做得到的，我們支持你。』（you can do it, we are with you.）」

▲賈可布斯出生在美國，但還不滿1歲就隨母親搬到義大利，開始和父親聯繫後，運動表現也變得比以前更好。（圖／達志影像／美聯社）

賈可布斯說，當人們問到他爸爸，他每每只能回答，「我不知道，我不知道。」所以他嘗試與父親建立新的關係，是件至關重要的大事，也成為他在前進東奧之前，專注於心理準備和調整正確心態的一大助力，「在一年前，我第一次和他（爸爸）說話，這讓我以良好的心態來到這裡。」賈可布斯解釋，以前他總在關鍵時刻因心理影響，難以完整發揮實力，但現在遇到重要時刻，他的腳力真的發揮得很好。

事實上，賈可布斯在國家級賽事中給人的第一印象，並非田徑短跑，而是跳遠。2016年，他以7.89米的成績獲得跳遠冠軍，直到2018年才獲得個人第一個100公尺短跑冠軍。外界估算，賈可布斯在本屆奧運獲勝機會僅3%，因為在他生涯跑出的成績之中，只有2次低於10秒，分別是今年5月在International Meet in Savona賽事的9秒95，和2週前Diamond League in Monaco比賽跑出的9秒99。

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