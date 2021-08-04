路上有魚「心疼放生魚塭」　她自豪做善事反被轟：根本是造業

▲她見路上有魚，好心救援丟水池，網一看驚喊是，「那是兇猛外來種」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

受低壓帶及西南風影響，台灣多處地區都有降雨情況，部分低窪處甚至有淹水情況，一名網友在臉書「爆廢公社」表示，她日前在回家的途中，發現有5條活魚躺在馬路上，就好心把魚放到旁邊的水池，不料貼文一出卻讓網友嚇壞，直呼「好心辦壞事了，水池的魚要完蛋了」、「另類的破壞生態」。

原PO在爆廢公社表示，她前幾天在回家的路上，被躺在馬路上的活魚嚇了一跳，因為自己不敢動手抓魚，但又擔心魚被車子輾死，只好趕緊回家找來男友幫忙，「最後我們抓到了5隻，然後找魚塭把牠們弄進去，因為晚上太暗，不確定是不是魚塭，只知道裡面有水」，也好奇「對了，想請問這是什麼魚呢？」

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不料貼文一出，有許多網友立刻認出該魚，直呼「妳救了五隻，然後殺光一池子的魚，不只救了牠們，還請牠們吃到飽」、「這是泰國鱧，不能亂放生啦」、「無知的放生，自以為是做善心，卻不知是造業」、「泰國鱧，跟魚虎很像，相當凶狠，若妳真的放生了，保佑水池的魚不要被吃光吧」。

也有網友幫忙緩頰，「怎麼大家都知道，那是什麼魚啊，是我太無知嗎」、「她也是好心啦，至少想法心態是正面的」、「爬了留言才學到了知識，這魚好可怕啊」。原PO事後也回覆，，因為自己的無知感到相當抱歉，也謝謝大家讓我學到寶貴的一課，下次又看到，不會再輕舉妄動了。

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