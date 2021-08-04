玩轉重慶／張大嘴「輕軌吃到飽！」　魔幻城市網紅打卡破億

記者任以芳／重慶報導

大陸重慶早年有「霧都」稱號，隨著城市發展又多新名稱「魔幻8D城市」。其中，網紅必去的李子垻車站，輕軌直接穿樓而過的奇景成為大陸抖音、微博熱門打卡點，光是一年高達上億點閱率。《ETtoday新聞雲》記者實記採訪，終於成功「把輕軌吃下肚！」為了取景還趴地拍攝，帶您到現場直擊花式打卡現場。

▲李子垻車站奇景「輕軌穿樓」。（圖／記者任以芳攝）

兩江匯流的重慶地形高低起伏，造就許多特殊山城景緻。位於重慶輕軌2號線李子垻站，「輕軌穿樓」奇妙景觀吸引無數遊客打卡，原本普通的青館戰自帶光環，成為全大陸網紅打卡第一景區城市。

記者來到車站對面觀景台，被眼前搞笑景象逗樂了，好多遊客一直張大嘴巴，大喊「來了沒？來了沒？」原來遊客已經厭倦普通拍照，把輕軌吃進去或吞下肚是最流行姿勢。

▲李子垻車站奇景之一，遊客張大嘴拍「吞列車」。（圖／記者任以芳攝）

現場觀察拍攝角度難度頗高，車站位於七、八層樓高位置，如果要捕捉「吃吞」瞬間，不少人嘴巴張好大一次也沒吃到，失敗好幾回。

來自黑龍江吳先生接受《ETtoday新聞雲》記者受訪表示，「我張嘴四、五次，女朋友都快發飆了，太難拍了，嘴巴好酸啊。」

▼「吃吞列車」成為李子垻車站花式打卡熱門景點 。（圖／記者任以芳攝）

▲為了抓角度，不少人直接「趴地」拍攝 。（圖／記者任以芳攝）

最後，李子垻車站出現另一個奇景，遊客們「集體趴地」拍照，為了捕捉「吃吞」瞬間，乾脆趴地用仰角拍攝，果然一次到位。另外，穿樓而過的輕軌列車直接貫穿居民樓，讓人覺得不可思議，難道大樓不會晃嗎？

重慶輕軌工作人員介紹，「輕軌穿樓看似融合一起，其實軌道和大樓主體的地基完全分開，防震係數也按最高標準建立，已經運行十多年都沒問題，居民樓也很穩，不會有晃動感。」

▲重慶夜景 。（圖／記者任以芳攝）

花式打卡重慶景點，還有兩個夜景不能錯過。位於重慶的環球金融中心（WFC）高度339米，海拔590米，共80層，建築面積約20萬方，是目前重慶及大西部第一高樓。

不少網紅直奔重慶環球金融中心的73層、74層觀景臺，享有「西部之巔」的稱號，可以360°環視俯瞰兩江交匯及渝中半島盛景的重慶城，視覺效果很有立體魔幻、

不少網紅整理重慶十大夜景，其中從嘉賓路往對岸看，可以欣賞江北嘴大劇院，一眼看夠兩江四岸，渝中半島、江北嘴繁華美景盡收眼底。另外，宮崎駿電影《千與千尋》魔幻場景洪崖洞夜景值得一去，腳邊就是長江，夜晚時分眺望對岸，歌劇院、科技館、江北嘴金融城如夢如幻。

▼重慶江邊夜景 。（圖／記者任以芳攝）