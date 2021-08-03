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台南37天+0　趙卿惠：育兒津貼提高16191人受益

▲台南市副市長趙卿惠指出，台南市疫情連37天+0，有中央針對國小、國高中跟補教的部分，會在8月8日撥補疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長趙卿惠指出，台南市疫情連37天+0，中央針對國小、國高中跟補教的部分，會在8月8日撥補疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠指出，台南市疫情連37天+0，中央針對國小、國高中跟補教的部分，會在8月8日撥補疫苗，市府也會盡速來幫這些教育類別，來儘速施打疫苗。

教育局指出，有關育兒津貼與托育補助新制，8月1日起育兒津貼提高，在公立非營利準公共幼兒園收費上有降低，家有2至5歲幼兒者，育兒津貼由每個月2500元提高至每月3500元，第二胎每月4000元，第三胎每月4500元。

社會局則說明0至2歲的育兒津貼及托育補助新制，這次都增加1000元補助，如果家長自己在家照顧就是領育兒津貼，送到托嬰中心及居家保母則是領托育補助，兩者為二擇一。這次中央擴大補助對象，8月1日起領取育嬰留停津貼、政府相同性之生活津貼者可同時請領其一；托育津貼部分，托育類型準公共（私立托嬰中心、保母）、公共化（公托、家園）兩類，每個身分類別都增加1000元補助，請民眾多加留意自身權益。目前台南市在0至2歲育兒津貼受益者共計16191人，0至2歲托育補助受益者4379人。

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