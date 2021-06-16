北市金吾獎「刑大6名捕」出線！葉問式抓毒1打2　逮保護傘潑糞煞

▲偵一隊警員黃秉翔專辦販毒集團，獲2021金吾獎殊榮。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局最高榮譽「金吾獎」，遴選表揚優秀員警，獲獎者皆為各專業領域表現有功人員。其中維護北市治安重責之北市刑大，2021年計有黃秉翔等6名警員榮獲相關獎項，展現北市刑大專業傑出的貢獻。

北市刑大共計獲獎的有偵二隊小隊長陳志豪、偵查第七隊警務員許素菱、偵查第三隊警務員李俊彥、及偵查第一隊偵查佐黃秉翔，另外還有經濟組警務員黃心慧以及特勤中隊警員徐大可。

首先，預防犯罪類，由經濟組警務員黃心慧獲獎，黃辦理內政部警政署「偵防電信網路詐欺犯罪工作執行計畫」榮獲六都第一名、2020年查緝電信網路詐欺集團，查緝量能全國第一及辦理查緝詐欺收簿手業務，查獲人數全國第一名。

▲偵二隊小隊長陳志豪因偵辦大安區保護傘遭毀損恐嚇案件，在2021榮獲金吾獎殊榮。（圖／記者邱中岳翻攝）

其次，北市刑大以偵辦犯罪相關案類為主，偵查犯罪類共有4人獲獎，包括，偵查第七隊警務員許素菱、偵查第三隊警務員李俊彥、偵查第二隊小隊長陳志豪及偵查第一隊偵查佐黃秉翔等4人。

4人分別於2020年破獲多起重大刑案，如電信詐欺集團案、選舉賭盤案、集團販毒案及組織犯罪恐嚇案，其中小隊長陳志豪破獲社會重大矚目案件大安區保護傘餐廳遭毀損、恐嚇案，4員於偵查犯罪案類，績效良好，表現優異。

26歲的偵一隊警員黃秉翔，專門破獲販毒集團，也曾經在山區圍捕毒販，遭2名毒販持球棒攻擊，最後在支援警力到達前，以1人之力控制2毒販行動，讓支援警力協助抓捕。

最後，在教育訓練類，特勤中隊警員徐大可，經內政部警政署特殊任務警力第七期培訓班訓練合格，負責員警教育訓練，2015年至今擔任大隊常訓助教及兼任特勤中隊訓練員業務。

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