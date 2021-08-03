東奧引發紀念品熱潮！騙徒搭時事狂詐　臉書大賣紀念口罩

記者張君豪／台北報導

因新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，打亂全世界的步調及生活型態，民眾宅在家的時間變多，不少人食衣住行育樂購物需求，都透過網路一鍵搞定。刑事局統計今年上半年詐騙被害人總計1萬9,619人，較上年同期增加1920人、增幅達10.85%，其中假網拍發生數共1268件，更尤以未滿50歲區間被害人為多，歹徒跟風時事耍詐，警方特提案例呼籲。



▲臉書一頁式賣場大賣東京奧運紀念口罩，但民眾花錢搶購收到一般醫療口罩直呼被騙。（圖／記者張君豪翻攝）

台中市一名陳姓男子（39歲，餐飲業），透過某臉書粉專「TOKYO 2020美德」購買時下最夯的「美德醫療X中華奧會」聯名款口罩，歹徒運用臉書「私訊」與陳男溝通。

▲臉書一頁式賣場大賣東京奧運紀念口罩，但民眾花錢搶購收到一般醫療口罩直呼被騙。（圖／記者張君豪翻攝）

陳男購物心急不察，訂購售價新臺幣1098元120入口罩一組，選擇超商貨到付款，並收到訂單成立簡訊。正當陳男懷疑自己是不是遇上詐騙之時，收到超商到貨簡訊，他付款返家打開一看竟是一盒陽春口罩，價差達5倍以上，氣憤之下報警處理。

刑事局分析近期民眾遭網購詐騙時，多透過臉書社團，透過臉書一頁式廣告下訂，或是透過私訊方式訂購交易，由於近期東奧賽事正熱，歹徒移花接木販售各式奧運周邊商品，民眾恐因一時不慎掉入詐騙陷阱。刑事局指出：臉書一頁式賣場購物風險高，加上並未有網拍平台的履約機制及評價制度，很容易形成詐騙集團營生溫床，警方呼籲民眾臉書購物請以面交驗貨為主，避免買到劣質品或上當受騙。

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