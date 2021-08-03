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補教業兩樣情！大型教室營收衰退　一對一家教學生「不減反增」

▲▼ 線上課程,線上教學,視訊授課 。（圖／花朵教育提供）

▲花朵教育超前部屬，在疫情尚未爆發前，就採全面視訊授課。（圖／花朵教育提供）

記者崔至雲／台北報導

疫情警戒降到二級，各縣市政府有條件開放補習班復課，長達2個月的線上授課，讓部分業者直言，營業額已不及從前，但也有小型補教業者表示，疫情讓他們學生量「不減反增」，一場疫情風暴讓補教業者面臨「兩樣情」。

一名大型補教業者負責人說明，目前有些家長還是會擔心教室內群聚問題，另外也因北市規定一個人要有2.25平方公尺活動空間，許多教室無法符合標準，因此，儘管目前已有條件開放復課，但第一周還是維持線上授課方式。

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▲▼新北市停課不停學實施第二日，一早板橋區江翠國小老師便到電腦教室中，對全班同學進行線上數學課教學。平時熱鬧的教室，現在只剩老師一人孤單的堅守教學崗位。（圖／記者湯興漢攝）

▲老師進行一對多授課。（圖／記者湯興漢攝）

該名負責人表示，在復課前做過實體課程的意見調查，國小生家長有5成多還是希望以線上為主、國高中生家長則大約有6成希望回復實體課，但也有部分家長是因區域性疫情而選擇是否恢復實體課，例如住在內湖地區的家長希望以線上課程為主、居住在天母的家長則希望恢復實體課。

負責人說，線上與實體並存是遲早的事，但是學生秩序控管、學習成效等多少受影響，線上授課老師需要花額外的時間與學生個別討論，相較以往實體課花費的心力與時間多更多。

負責人坦言，雖然政府宣布補教業復課後，學生人數有回流，但是營業額已無法回到疫情前的狀況，未來補教業的經營模式勢必還會轉換，只能靠業者自己不斷的改變。

▲▼ 線上課程,線上教學,視訊授課 。（圖／花朵教育提供）

▲業者表示，目前線上授課將持續至9月，未來將視疫情調整授課方式 。（圖／花朵教育提供）

但在疫情的衝擊下，也有補教業者的學生人數「不減反增」。花朵教育創辦人李軒表示，在疫情爆發前，就決定超前部署，全面採用google meet軟體線上教學，老師與學生一對一，成效相當不錯，也因為是一對一的客製化課程，疫情開始後，補習班的詢問度大增，且原本有地域的限制，改為線上後，他們可吸收到全國的學生。

至於線上教學，學生是否會不專心？李軒說，在學校視訊一對多，老師很難盯到每位學生，但一對一的家教線上課，學生專注力相對足夠，此外，有溫度的教學、把學生當朋友相處，也是他們的教學特點，透過教師培育，讓老師學會如何引發學生學習興趣，也能讓教學更有效率。

李軒也說，目前決議線上授課將繼續延續至9月，未來也會實體、線上兩管道並存，讓學生有更多選擇。
 

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