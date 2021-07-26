施打率達80%以上才開課　嘉市適度開放發送快篩劑

▲嘉義市27日適度開放幼兒園、課照中心及補習班 嘉市今發送快篩劑。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓孩子得到最好的照顧，讓家長安心、教職員放心，嘉義市政府提供兩周份量的新冠肺炎快篩劑，讓幼兒園、課照中心、補習班教職員自我檢測26日於市府一樓發放約四千劑，由幼兒園、課照中心與補習班派員來市府領取，市長黃敏惠勉勵大家，一定要持續做好防疫工作，讓孩子、家長安心。

黃敏惠表示，為因應7月27日全國疫情警戒調降二級，嘉義市幼兒園、課照中心及補習班將適度開放，市府與業者公私協力，由市府教育處與衛生局合作提供兩周份量快篩劑，進行教職員全面性快篩，快篩結果由業者主動公告，讓家長安心，讓孩子能在安心的環境就學，也呼籲業者務必遵守防疫規定，一同守護孩子的健康。

教育處處長林立生表示，因目前幼兒園及課照中心教職員已完成第一階段疫苗施打，依規定施打率需達80%以上才可開課，惟因補習班施打名冊教育部尚未核定，為迎接27日適度開放，市府提供兩周份的新冠肺炎快篩劑供教職員使用，業者需在開課日前三天內完成所有教職員工全面快篩，後續教職員若尚未施打疫苗，或接種疫苗未滿14天，也應每3到7日定期快篩。

林立生表示，幼兒園、課照中心及補習班陸續開課，請業者務必落實防疫工作，每日應加強環境清潔消毒，無窗戶或無法保持通風之室內空間(如地下室）不得開放，入班應全程佩戴口罩，並落實勤洗手、保持社交距離等防疫作為，市府將不定期進行稽查，違者將依規定開罰。

陽光幼兒園園長張碧紐指出，目前全校教職員皆已施打完疫苗，快篩結果會公布，讓家長安心。小橘子非營利幼兒園園長林其蘭提到，園所針對復課加強人數分流，將班級人數降載至15-20人。補教業者邱老師稱，因為補習班尚未施打疫苗，特別是年紀輕的老師，因此快篩會有心理壓力，希望能盡快讓補教業的教職員施打疫苗。

教育處表示，嘉義市公私立幼兒園及兒童課後照顧中心教職員，分別在7月9日、7月12日及7月13日完成第一劑疫苗接種；嘉市幼兒園教師疫苗施打率已達9成5。另外針對補習班，市府自七月開始就向中央積極提議、爭取中央撥配疫苗， 並於7/19上傳第一階段疫苗名冊，惟中央迄今仍尚未核定名冊，市府也將持續向中央反應，讓孩子、家長與教職員能安心上課。

最受歡迎香氛品牌兩種熱銷香味一次收可混搭疊擦更有特色