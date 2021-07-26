　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

施打率達80%以上才開課　嘉市適度開放發送快篩劑

▲嘉義市27日適度開放幼兒園、課照中心及補習班 嘉市今發送快篩劑。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市27日適度開放幼兒園、課照中心及補習班 嘉市今發送快篩劑。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓孩子得到最好的照顧，讓家長安心、教職員放心，嘉義市政府提供兩周份量的新冠肺炎快篩劑，讓幼兒園、課照中心、補習班教職員自我檢測26日於市府一樓發放約四千劑，由幼兒園、課照中心與補習班派員來市府領取，市長黃敏惠勉勵大家，一定要持續做好防疫工作，讓孩子、家長安心。

黃敏惠表示，為因應7月27日全國疫情警戒調降二級，嘉義市幼兒園、課照中心及補習班將適度開放，市府與業者公私協力，由市府教育處與衛生局合作提供兩周份量快篩劑，進行教職員全面性快篩，快篩結果由業者主動公告，讓家長安心，讓孩子能在安心的環境就學，也呼籲業者務必遵守防疫規定，一同守護孩子的健康。

▲嘉義市27日適度開放幼兒園、課照中心及補習班 嘉市今發送快篩劑。（圖／嘉義市政府提供）

教育處處長林立生表示，因目前幼兒園及課照中心教職員已完成第一階段疫苗施打，依規定施打率需達80%以上才可開課，惟因補習班施打名冊教育部尚未核定，為迎接27日適度開放，市府提供兩周份的新冠肺炎快篩劑供教職員使用，業者需在開課日前三天內完成所有教職員工全面快篩，後續教職員若尚未施打疫苗，或接種疫苗未滿14天，也應每3到7日定期快篩。

▲嘉義市27日適度開放幼兒園、課照中心及補習班 嘉市今發送快篩劑。（圖／嘉義市政府提供）

林立生表示，幼兒園、課照中心及補習班陸續開課，請業者務必落實防疫工作，每日應加強環境清潔消毒，無窗戶或無法保持通風之室內空間(如地下室）不得開放，入班應全程佩戴口罩，並落實勤洗手、保持社交距離等防疫作為，市府將不定期進行稽查，違者將依規定開罰。

▲嘉義市27日適度開放幼兒園、課照中心及補習班 嘉市今發送快篩劑。（圖／嘉義市政府提供）

陽光幼兒園園長張碧紐指出，目前全校教職員皆已施打完疫苗，快篩結果會公布，讓家長安心。小橘子非營利幼兒園園長林其蘭提到，園所針對復課加強人數分流，將班級人數降載至15-20人。補教業者邱老師稱，因為補習班尚未施打疫苗，特別是年紀輕的老師，因此快篩會有心理壓力，希望能盡快讓補教業的教職員施打疫苗。

教育處表示，嘉義市公私立幼兒園及兒童課後照顧中心教職員，分別在7月9日、7月12日及7月13日完成第一劑疫苗接種；嘉市幼兒園教師疫苗施打率已達9成5。另外針對補習班，市府自七月開始就向中央積極提議、爭取中央撥配疫苗， 並於7/19上傳第一階段疫苗名冊，惟中央迄今仍尚未核定名冊，市府也將持續向中央反應，讓孩子、家長與教職員能安心上課。

最受歡迎香氛品牌兩種熱銷香味一次收可混搭疊擦更有特色

ET快訊
魏均珩率射箭男團奪銀　感性發言了
21年前大陸棄嬰　如今是加拿大奪金女泳將
快訊／14歲女學生墜愛河搶救3hrs不治　疑遭網路霸凌
射箭男團奪銀！教練曝關鍵　廁所出場模擬比賽太爆笑
桃園特殊交友圈再+1！20多歲男傳染媽媽、弟弟　足跡曝光
快訊／確診者曾去國賓看電影！12員工PCR　追同場10名觀眾
戴資穎連2勝感謝大家加油！　「期待中華隊每天都有好消息」
中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！他獨自一人擦汗　網怒灌臉書
快訊／14歲女學生掉入愛河！　救起已無生命跡象
獨／射箭男團摘銀！鄧宇成曾想放棄　爸爸：兒子超讚
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鄭文燦：桃園目前剩2千劑莫德納　29日全數打完

老翁侵占拾得遺失現金14萬元　南警抽絲剝繭傳喚到案吃官司

從事教職30年+春暉志工　嘉義市何香蓮獲「教育奉獻獎」

明降二級警戒宗教活動恢復　竹山紫南宮憂群聚仍不開放信眾入內參拜

桃園翁買菜暈眩倒地...又喊心臟不適　緊急送醫治療

施打率達80%以上才開課　嘉市適度開放發送快篩劑

台南推動旅宿業附屬餐飲安心內用　黃偉哲頒發首波8面「防疫安心標章」

彰化國高中教職員工今打疫苗　第三輪前3天接種率超過98％

台南安平外海人蛇船船員陰轉陽　黃偉哲：27日降級後仍須做好防疫措施

南警連續偵破3起重大社會矚目案　黃偉哲頒發獎金慰勞有功員警

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

「輕艇激流」張筑涵首闖奧運遭淘汰 自責淚崩...媽：你傷心我也會傷心

19歲女將羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌 獎金500萬！瞪大眼睛：我不知道

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

鄭文燦：桃園目前剩2千劑莫德納　29日全數打完

老翁侵占拾得遺失現金14萬元　南警抽絲剝繭傳喚到案吃官司

從事教職30年+春暉志工　嘉義市何香蓮獲「教育奉獻獎」

明降二級警戒宗教活動恢復　竹山紫南宮憂群聚仍不開放信眾入內參拜

桃園翁買菜暈眩倒地...又喊心臟不適　緊急送醫治療

施打率達80%以上才開課　嘉市適度開放發送快篩劑

台南推動旅宿業附屬餐飲安心內用　黃偉哲頒發首波8面「防疫安心標章」

彰化國高中教職員工今打疫苗　第三輪前3天接種率超過98％

台南安平外海人蛇船船員陰轉陽　黃偉哲：27日降級後仍須做好防疫措施

南警連續偵破3起重大社會矚目案　黃偉哲頒發獎金慰勞有功員警

短線除權息行情狂賺數十萬！　專家：放空6招、當沖4步驟大公開

吃得到麻辣小龍蝦！六福萬怡推五星私廚料理「沒預約買不到」

射箭男團摘銀！老大哥魏均珩幽默穩軍心　台北世大運曾「扮外國人」爆紅

印度巨石衝下山「鐵橋斷兩截」釀9人死亡！　恐怖瞬間畫面曝光

台灣新冠致死率高達5%！彭博：政府自滿「缺乏準備」害防疫破功

南京疫情擴散車輛管制升級　長途客運、營業車輛禁止離開市區

河南官方：京廣路隧道已發現6名死者　拖出247輛車

魏均珩率射箭男團奪銀感性發言：和外婆一起努力

父親節禮物好難挑？「爸爸最愛禮物TOP3」吃大餐竟意外落榜　醫師點出1關鍵

扭蛋換便當盒！小琉球變身「不塑之島」　超萌手繪海龜幣做環保

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

地方熱門新聞

台南人蛇船6確診　2人驗出Delta病毒

台南市防疫警戒二級防疫指引出爐

郭婞淳27日出賽　台東將直播集氣

全台警戒降第2級　花蓮7通則3禁止

台南莫德納疫苗已預約無剩餘殘劑

徐榛蔚手臂給AZ 　1922平台預約接種第1劑

白河分局強力取締改裝車

台南南區透天民宅火警

花蓮莫德納屆效疫苗　7月30前完成清零

幼兒園、課照中心明復課　竹市兩措施因應

嘉義市蜂農林永勝　獲龍眼蜂蜜評鑑頭等獎

三灣天坑「連續崩塌」！住戶聽巨響嚇壞

嘉義市27日起適度開放幼兒園、課照中心

台南女力所長「虎威」不讓鬚眉

更多熱門

相關新聞

嘉義市27日起適度開放幼兒園、課照中心

嘉義市27日起適度開放幼兒園、課照中心

為因應全國疫情警戒調降二級，嘉義市幼兒園、課照中心及補習班自7月27日起適度開放，嘉義市政府除依據中央規定外並採取相關配套措施，為學(幼)童安全嚴謹把關。市長黃敏惠表示，本次疫情自5月19日中央宣布學生不得至各教育階段學習機構到現在已2個多月，不僅師生學習及教學方式的改變，還有很多雙薪家庭對於幼童的照護問題，目前隨疫情控制的狀況及中央宣布調降二級，黃市長立即責成教育處在防疫及家長幼童照顧需求下評估執行方式，以提供讓家長安心的學習環境。

南投縣宣布27日起幼兒園有條件開放

南投縣宣布27日起幼兒園有條件開放

嘉義補習班、藝文團體開放免費快篩

嘉義補習班、藝文團體開放免費快篩

台東27日開放國中小校園　幼兒園收童開課

台東27日開放國中小校園　幼兒園收童開課

中概教育股崩跌後　陸宣布禁培訓機構上市

中概教育股崩跌後　陸宣布禁培訓機構上市

關鍵字：

嘉市幼兒園課照中心補習班快篩劑

讀者迴響

熱門新聞

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

胰臟癌超會躲！醫驚揭「5大高風險族群」：感覺痛已晚期

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

拳后林郁婷打爆對手　竟爆冷落敗

台灣女球員代表韓國　站上東奧賽場

第四輪疫苗明起開放預約！　總計144萬人

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

戴資穎洋裝照曝光！「最美反差」粉絲戀愛了

快訊／池昌旭確診新冠肺炎！

連珍羚輸了　網友怒噴爛裁判

桌球阿嬤倪夏蓮　58歲還在戰鬥

小S喊話等你回家！洪源禧本人「神回應」

更多

最夯影音

更多
男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下
短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面