醫勸估狗「東奧男籃選手」別只打姓氏！網不信一搜：下面突然痛起來

▲Fournier's Gangrene的照片恐令人不適。（示意圖／取自Pixabay）

記者許若茵／綜合報導

近期東京奧運相當精彩，連許多平常沒有在關注體育賽事的民眾都被吸引，在觀看比賽之餘也會順手Google運動員的經歷、照片。不過奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金提醒，若想了解法國職業籃球運動員伊凡·富尼耶，務必搜尋全名，千萬「不要只搜尋姓氏」，否則可能會被照片嚇到！

陳志金在臉書發文指出，本屆東京奧運中，美國男籃首戰就以76比83輸給法國，其中法國隊選手伊凡·富尼耶（Evan Fournier）一人就攻下全場最高28分，讓球迷印象深刻。

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陳志金表示，身為一日球迷的大家，都會好奇的到Google搜尋有興趣的運動員照片與精湛的技術，但就有民眾在搜尋Fournier這個姓氏時被嚇到，還以為是電腦被駭或是中毒了。

▲佛尼爾（Evan Fournier）（圖左／達志影像／美聯社）

對此，陳志金解釋，搜尋Fournier的圖片時，可能出現的是「Fournier's Gangrene（佛尼爾氏壞死）」的圖片，這是一種發生在男性生殖器的壞死性筋膜炎（necrotizing fascilitis），早期被認為是一種非常快速惡化的疾病，需要儘快進行手術劃開、切開筋膜。

陳志金也透露，學醫學的人只要在臨床上看過一次病況的慘烈，都會終身難忘，如果民眾只搜尋「Fournier」，最好先做好心理準備。他提醒，如果是想要搜尋球星的「帥照」，請用全名搜尋「Evan Fournier」。

陳志金還提到，Fournier本人似乎也知道此事，還曾留言給粉絲們說：「賽爾提克的粉絲們你們好，如果有人還不認識我的，麻煩去Google我的姓氏，不客氣。」

貼文一出，有網友在底下留言，分享自己的搜尋結果，「找了圖片，嘶…我下面突然痛了起來」、「唉唷～～那些圖片看起來真的好痛痛唷」、「慘了，那畫面揮之不去⋯⋯」、「看完圖片，覺得好痛…」、「我不應該好奇的」。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑曾收治染上佛尼爾氏壞死患者，佛尼爾氏壞死的死亡率高達40%，他回想在動手術時，一刀劃開患部，黃綠色的膿就爆出來，膿瘍還包裹著壞死的「黑蛋蛋」，畫面超驚悚，雖然最後男子性命保住，但因患部潰爛，只能忍痛摘除右側睪丸。