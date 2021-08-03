拼命打工存東奧旅費！　澳正妹選手闖200ｍ決賽驚呼Holy sh*t

▲澳洲短跑選手戴依在決賽中以22.56秒成績位居第四無緣奪牌。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲短跑選手戴依（Riley Day）2日晚間在田徑女子200公尺準決賽中，以22.56秒成績位居第四無緣奪牌，但仍創下個人最佳成績。事實上，戴依出國比賽幾乎沒有贊助商支持，因此她在訓練期間仍繼續在當地超市打工，勵志故事也讓她爆紅，IG追蹤粉絲數狂飆。

現年21歲的戴依在2日以22.94秒的成績進入準決賽，最終決賽時以22.56秒成績位居第四，儘管無緣奪牌，但仍創下個人最佳成績。她在準決賽後接受媒體訪問時，直接脫口說出，「天哪（Holy sh*t），這是我的最佳狀態，這讓我想更加努力，我想成為最好的，我會不惜一切代價努力做到最好。」

事實上，目前還是大學生的戴依，幾乎沒有贊助商，所以她在東京奧運備賽期間，仍會在每個禮拜天到昆士蘭當地一間超市打工，持續超過3年。戴依說，她平均每天練習3個小時，每周訓練6次，儘管行程緊湊，但她還是盡量讓工作和生活、訓練達成完美平衡，「這個機會並不是理所當然，所以我也會將所有精力投入奧運。」

Riley Day | Pick fresh, play fresh Excellent Olympic debut for Riley Day - running 22.94 (w: +0.9) to cross 3rd in her 200m heat and qualify for tonight's semifinal Did you know, when she's not sprinting around the track, Riley Day is a Woolworths team member, working in the fruit and veg department at Beaudesert Woolworths store Tune in to catch Riley's semi at 8.25pm AEST on Monday! #TokyoTogether 由 Australian Olympic Team 發佈於 2021年8月2日 星期一

戴依提到，她真正的夢想是參加馬拉松而非短跑，「我在東京的目標是突破個人最佳成績，主要的目標會放在2024年的巴黎奧運和2028年的洛杉磯奧運，那時候差不多該衝刺到顛峰了。」戴依說，在她出國比賽的這段時間，超市仍舊支付她薪水作為比賽資金，因此她返國後也不打算離職，「他們在我出國比賽時也能給我經濟支持，我對此非常感激。」

►挪威跨欄天才破世界紀錄 撕衣露胸超激動！「浮誇摘金片」網瘋傳

►起跳瞬間往前撲！跳水女將「雙手扭曲」僵硬落水 大失誤尬拿0分

►這就是奧運精神！她「墊底被飆髒話」藏洋蔥 選手場邊暖舉超惹淚

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

吸濕排汗乾爽舒適，PUMA夏季機能服超值組（1組7件）特價2980元