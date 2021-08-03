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中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒　正式提出投訴

記者王佩翊／編譯

中國大陸羽球女子雙人組合陳清晨、賈一帆在東奧奪得銀牌，其中陳清晨在賽事中不論得分、失分，頻飆髒話大喊「卧槽」，替自己加油打氣，引發熱議。「真性情」讓她在大陸圈粉無數，不過激進舉動也引發對手南韓不滿，如今南韓羽球協會已正式向世界羽球聯盟（BWF）投訴該行為。

根據MBN報導，中國羽球女雙組合27日在東京奧運對上南韓女雙組合金昭映、孔熙容時，在場上不斷大喊「卧槽」，儘管東奧目前採取無觀眾的空場形式舉辦，但陳清晨的聲音全程被現場直播轉播至世界各地，來自華語圈其他國家與地區的球迷則紛紛跳出來表示，陳清晨口中的「卧槽」，其實根本就是髒話，引發南韓網友盛怒。

就連美國媒體《新聞週刊》都公開報導，陳清晨在奧運賽場上多次爆粗口。報導稱，陳清晨在第一局輸給南韓代表隊後便大飆髒話，隨後在第二局時更是不論得分失分，不斷冒出「卧槽」。

對於相關爭議，陳清晨隔日在微博表示，「不好意思讓大家誤會了，我其實只是對自己贏球氣勢上的鼓勵，沒想到可能是發音不太好讓大家誤會了。我惶恐了，謝謝你們的支持，我也會去調整我的發音，我也會努力專注好下一場比賽，全力以赴，不留遺憾。」堅稱自己不是罵髒話，只是「發音相近」而已。

對此，南韓羽球協會3日表示，目前已向世界羽球聯盟（BWF）投訴，相關程序仍在進行中。事實上，國際奧委會雖然沒有規定比賽中不可以使用髒話，但是世界羽球聯盟明文規定，選手不可以以評審以及觀眾聽得見的程度，說出具有侮辱、褻瀆性的字眼。

▲大陸女子羽球選手陳清晨／賈一凡。（圖／路透）

▲中國大陸女子羽球選手陳清晨、賈一凡。（圖／路透）

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