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新北小型醫院爆群聚4外籍看護確診　匡列243人、PCR陽性11人

▲▼新北確診群聚關係圖。（圖／新北市政府提供）

▲新北確診群聚關係圖。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3日）公布國內新增16例COVID-19本土病例，個案分布以新北市10例為最多，其次為台北市4例、嘉義縣2例。新北市長侯友宜15時召開記者會，他證實，新北某照顧呼吸器病患的小型醫院爆發群聚，匡列243人，PCR陽性11人，醫院停止門診，病房全面清空隔離。

新北市衛生局進一步說明，因1名病人（案15792）8/1確診，擴大匡列採檢發現該病房4名外籍看護工PCR陽性，第一時間立刻通報CDC防疫醫師與北區指揮官共同處理。該院從8/2立即停止門診，只出不進，全面清消，同時針對全院擴大採檢，共採檢182人（病人+陪病者+看護）（匡列接觸居家隔離86人），後續另有5名病人PCR陽性（列明天8/4公布個案）。

中央流行疫情指揮中心3日公布國內新增19例COVID-19確定病例，分別為16例本土及3例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市10例為最多，其次為台北市4例、嘉義縣2例；其中13例為已知感染源、2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月1日累計公布14,489位確診個案中，已有12,929人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.2%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,101,038例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,083,962例排除)，其中15,721例確診。2020年起累計791例COVID-19死亡病例，其中783例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、台北市297例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

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