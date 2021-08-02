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社會 社會焦點 保障人權

彰化雨用倒的！和美消防隊「門前有小河」　彰新路七段路面漂稻稈

記者李忠憲／彰化報導

西南氣流帶來豪大雨伴隨轟隆雷聲，讓彰化和美、線西、伸港雨量暴增，感覺像是用倒的一樣，累積雨量更名列全國雨量前5名。今天上午也有多處嚴重積水淹水，水深更深達50公分。民眾驚呼沒淹水過的地方都淹了，警方也立刻封鎖相關地點，避免發生意外。

中央氣象局昨日就發布豪雨特報，受到西南氣流影響，中南部將有局部大雨或豪雨。其中彰化縣伸港鄉、和美鎮、鹿港鎮、線西鄉為一級警戒，果然從昨晚開始就下起豪大雨。截至今天上午9點累積雨量，線西站179毫米為全國第3名、伸港站173毫米第4名、鹿港頭汴站145毫米第12名，和美站也破100毫米。果然今天上午就傳出多處地點淹水、嚴重積水的狀況，影響交通。

▲▼彰化伸港和美等處因豪大雨嚴重淹水，縣議員賴清美視察。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲彰化伸港豪大雨淹水，路面滿是稻稈。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼彰化伸港和美等處因豪大雨嚴重淹水，縣議員賴清美視察。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼彰化伸港和美等處因豪大雨嚴重淹水，警方在淹水地點拉封鎖線。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼彰化伸港和美等處因豪大雨嚴重淹水，縣議員賴清美視察。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼彰化伸港和美等處因豪大雨嚴重淹水，縣議員賴清美視察。（圖／記者李忠憲翻攝）

縣議員賴清美一早就在臉書上詢問民眾各地災情，並穿著雨鞋前往勘查。她表示，昨晚到今天上午，和美區下大雨就如同用倒的，還夾帶雷聲，讓許多鄉親都無法入眠。她一早出門就發現多處淹水，除了遇雨就淹的和美市區德美路，連和美消防隊也出現「門前小河」，深達小腿肚。

她表示，這次豪大雨下太久，連不曾淹水地方都出現淹水。如彰新路七段一帶，因為六股圳滿水位，水溢出流到剛收割剩稻稈的稻田，導致路面滿是稻稈。但過往逢雨必淹的伸港長春地下道情況還好，但地下道旁的平面道路卻淹水，讓居民叫苦連天，而伸港鄉新港路356巷部分，也有水淹進了民宅。

▲▼彰化伸港和美等處因豪大雨嚴重淹水，縣議員賴清美視察。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼彰化伸港和美等處因豪大雨嚴重淹水，縣議員賴清美視察。（圖／記者李忠憲翻攝）

和美警方表示，目前已管制9處路段，分別為伸港鄉濱海路中彰大橋橋墩下、長春路地下道內及長春路地下道旁平面道路、海尾路80號附近路段、彰新路七段796號前、中興運動公園旁；和美鎮忠孝路與孝義路段、德美與惠民路口、和潭與信義路口、彰和路3段179號旁。這些淹水路段均已拉起封鎖線，暫時管制道路通行。

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