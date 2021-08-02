中秋訂單前先漲！彰化不二坊蛋黃酥「40→45元」原因曝　網傻眼

▲不二坊蛋黃酥再漲價。（圖／記者唐詠絮攝）

記者許凱彰／彰化報導

彰化蛋黃酥排隊名店不二坊，在臉書公告，8月8日起開放中秋節電話訂購，同時也宣布一顆價格大漲5元，從40元漲到45元。讓不少網友直言「買不下去」，有在地人分析到，「彰化人這幾年都不買了，會買的幾乎都是外地人，還有代購客」。

不二坊在臉書公告8月8日前的訂購、宅配訂單皆已售罄，期間電話將不再接受訂購，中秋節訂單從8月8日早上9點開始接受電話預訂。店家表示，因應原物料調漲，蛋黃酥一盒6入從原售價240元漲至270元；15入從600元漲至675元；20入的從原本的800元漲到900元。

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據了解，原來一顆只賣30元，隨著知名度大增，先是漲價到35元，後來各大媒體、代購業者爭相報導，至最近的一次漲價是在4年前，價格漲到40元一顆，即使價格飆漲，店門口的排隊人潮仍然不減。近日店家開始準備接受中秋節預定訂單，更以「原物料價格調漲」為由，大漲5元到每顆售價45元。

▲不二坊蛋黃酥一顆漲到45元。（圖／不二坊蛋黃酥臉書）

許多網友紛紛喊，「代購加運費，沒有抽成都破1000了」、「代購15入賣800元還是很多人買單」、「加個五元可以改善人流嗎？可以的話就加啊」。也有在地人回應說到，「彰化很多間都比他好吃，又比他便宜，又不用排隊，發自內心不懂有什麼好浪費錢還浪費時間排隊」、「都外地人買比較多」、「外地人還是會買啊，跟肉圓一樣，幾乎都外地人在排」。