荷包好傷！彰化不二坊蛋黃酥漲價了　8日起一顆40→45元

▲一酥難求！彰化不二坊蛋黃酥漲價了，8/8起一顆漲到45元。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

荷包好傷！彰化知名排隊伴手禮不二坊在臉書公告，將在8月8日起調漲蛋黃酥價格，由原本一顆40元漲到45元，基本款6入一盒售價從240元漲到270元，20入價格從一盒800元漲到一盒900元，加上代購價格一盒動輒破千元。

不二坊糕餅店過去一直是排隊名店，許多遊客為了吃上一口蛋黃酥，常常大排長龍。先前全國三級警戒，不二坊一度暫停營業，近期才恢復營業，並採實聯制。不少代購眼見比以前更好買，紛紛加入排隊行列，因此近日人龍總是長達10多公尺。彰化市長林世賢氣得到店家前嗆「那就請市民大家就看著辦吧」，店家終於關下鐵門改採電話預約。

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但店家在臉書公告8月8日前的訂購、宅配訂單皆已售罄，期間電話將不再接受訂購，中秋節訂單從8月8日早上9點開始接受電話預訂。但民眾想要吃上一盒可不容易，店家公告因為原物料調漲，蛋黃酥6入一盒售價從240元漲到270元、15入從600元漲到675元、20入價格從一盒800元漲到一盒900元。

此外，師出同門的台中不二製餅同樣喊漲，一顆平均漲價6塊多。彰化不二坊以及台中不二製餅兩家強調彼此無關，皆為獨立品牌店面，但其實師出同門。台中不二製餅6月起蛋黃酥6入從240元漲到280元；12入從480元漲到560元。