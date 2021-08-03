快訊／朱立倫：侯友宜是我的夥伴　希望他民調越高越好

記者楊蕓／台北報導

國民黨前主席朱立倫宣布角逐黨主席選舉，3日出面受訪說明理念。談到新北市長侯友宜聲望高，傳出挺江啟臣派力挺侯參選2024總統，對此，朱立倫說，「他是我的夥伴，希望他的民調越高越好、越強越好。」

▲朱立倫宣布參選國民黨黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫2日透過臉書發表參選宣言，喊出「拚改變、拚團結，一起打贏未來選戰」，談到2024，他強調會全心無私的為黨求賢，推出最強的候選人，贏得勝選、重返執政。

朱立倫3日出面受訪，被問到傳出黨內部分挺江派支持侯友宜參選2024，朱立倫表示，侯市長是最優秀的地方首長，目前也是最具聲望的地方首長，給侯市長加油，「他是我的夥伴，希望他的民調越高越好、越強越好」，也希望國民黨每一位有心的朋友，民調都越高越好，他強調，國民黨本身要成為所有候選人的資產，不要成為負債，他願意當大家最大的助力。

國民黨中常會7月28日正式通過黨主席改選時間，黨主席與黨代表選舉訂於8月12日至13日領表，8月16日至17日登記，9月11日至24日進行競選活動，9月25日進行投開票。目前已宣布參選的有現任國民黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前主計長韋伯韜及前彰化縣長卓伯源。