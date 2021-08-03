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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰是2024最強候選人？朱立倫點名侯友宜、趙少康、韓國瑜、盧秀燕

記者徐政璿／台北報導

國民黨前主席朱立倫2日宣布角逐黨主席，他透過臉書發表參選宣言表示「拚改變、拚團結，一起打贏未來選戰」。朱立倫3日出面受訪，被問到2024是否會親自出馬，他表示，「我們要推出最強候選人！」

▲▼朱立倫宣布參選國民黨主席記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫宣布參選國民黨主席記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫表示，沒有2022，就沒有2024，1年內讓國民黨支持度跟認同度超越民進黨，6都至少要過半。

朱立倫說，2024要推出最強候選人，國民黨現階段很多優秀人才，包括新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康、台中市長盧秀燕、高雄前市長韓國瑜，只要願意 一起努力，大家民調都越來越高，越來越強。

國民黨中常會7月28日正式通過黨主席改選時間，黨主席與黨代表選舉訂於8月12日至13日領表，8月16日至17日登記，9月11日至24日進行競選活動，9月25日進行投開票。目前已宣布參選的有現任國民黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前主計長韋伯韜及前彰化縣長卓伯源。

朱立倫在參選宣言中表示，這些日子以來，民進黨一黨獨大、專斷獨裁，腐敗無能，造成全民無比的痛苦；但是養出這麼一個野蠻霸道的執政黨，在野黨也難脫責任。民進黨施政如此的離心離德，但國民黨回應人民的期待與需求了嗎？必須誠實地說，國民黨做得還遠遠不夠。

朱立倫認為，國民黨逐漸失去國際的重視、失去與對岸的溝通管道、失去台灣大眾的信任，更逐漸喪失支持者的熱情，國民黨正逐漸失去一個建國政黨、百年大黨的榮耀，「現狀一定要改變，改變才有希望！」

「此時此刻的國民黨，需要的是有效的領導！」朱立倫說，國民黨必須連結過往執政經驗與現有的地方執政成果、擘畫未來重返執政的願景與藍圖。面對國際情勢與兩岸僵局，堅守「中華民國，自由民主」的立場，重新加強美國、日本等重要國際友邦的互信溝通，更要恢復兩岸的良性互動與交流平台，維護兩岸和平，促進區域安全的穩定。

此外，面對2022的地方選舉，上任第一天立即啟動2022選戰策略小組，他會扛起完全的責任，一定要打贏選戰；面對2024的總統與國會大選，「我會全心無私的為黨求賢，推出最強的候選人，贏得勝選、重返執政。」

朱立倫說，國民黨不能排除任何一種勝選可能，也不應拒絕任何一個戰鬥夥伴，一定拚盡全力，打贏每一場關鍵選戰。國民黨必須改變，台灣才有希望，重拾領導力，國民黨就能改變，重新贏回人民信任、重返執政，確保台灣未來的安定與繁榮。從政的初衷，就是這一份為國為民的拚搏與承擔。「今天我宣示將全力以赴，把局勢扛起來，把中華民國贏回來！」

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