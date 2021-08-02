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朱立倫可能和連勝文結盟　江啟臣連任挑戰大

▲▼朱立倫、連勝文。（合成圖／記者張一中、林敬旻攝）

▲朱立倫、連勝文。（合成圖／記者張一中、林敬旻攝）

文／中央社

前國民黨主席朱立倫今天宣布參選黨主席，且可能和國民黨智庫副執行長連勝文結盟，挑戰現任黨主席江啟臣。黨內評估，國民黨在疫情下的表現並未能有效拉抬民調，對江啟臣連任不利，但朱立倫在黨主席任內失去政權，要爭取勝選，也必須先說服黨員。

至於朱立倫會否與連勝文合作，知情人士指出，朱立倫其實一直都有與連勝文保持直接的聯繫，不需透過幕僚。由於目前連勝文確實已在思考不參選，若最終決定不選，兩人很有可能將會合作。

前高雄市長韓國瑜先前也被點名可能參選，黨內人士指出，韓國瑜雖然一直被點名，但參選機率不高，也傾向不支持特定的參選人；前總統馬英九的態度也是保持中立，只要有人願意幫助國民黨重返執政，都樂見其成。

國民黨重點栽培接班梯隊的朱立倫，曾任立委、桃園縣長、行政院副院長、國民黨主席、新北市長，但2016年歷經換柱風波後，披掛上陣總統大選落敗，2020 總統黨內初選又不敵當時掀起韓流的前高雄市長韓國瑜，無緣角逐大選，聲勢受挫。

相對於韓國瑜過去帶起的激情，朱立倫以「正常倫」為號召，2020總統大選後沉潛一段時間，之後維持一貫基調，將重心放在勤走基層，外界當時就解讀他將戰場放在今年的黨主席選舉，並可能再度挑戰2024大位。

對於國民黨主席之爭，不具名的中常委表示，日前台灣民意基金會公布的民調，顯示國民黨在疫情中未能得分，還讓台灣民眾黨得利，這對江啟臣不利。

不過，也有人指出，朱立倫在過去這段時間沉潛，在各項議題上沒有站出來強力為黨發聲，也讓基層有所質疑；若朱立倫要爭取黨員的支持，就必須要有所表現。

國民黨立委林奕華表示，明年縣市長選舉對國民黨是重要考驗，主席選舉競爭是好事，能讓台灣社會能看到國民黨主席的主張，過程中也爭取民眾的認同，期待主席參選人能深入基層傾聽黨員心聲。

國民黨立委林為洲表示，國民黨要建立公平競爭習慣，彼此批評才能進步，朱立倫在臉書提及「改變」，代表現在國民黨做得不好，應公開指出黨要如何改進，讓這次黨主席選舉成為競爭典範，建議公開辯論。

林為洲表示，未來國民黨主席是否參選2024不是重點，必須定好遊戲規則並公平執行，千萬不要認為主席可以操控遊戲規則；朱立倫2015年曾任主席，也有自己的包袱，未來必須闡述為何要再次選主席。

不願具名的國民黨立委分析，疫情當頭凸顯民進黨執政不力，本應是江啟臣連任有利因素，但目前立法院處於休會期間，主席投票日為9月25日，國民黨立法院黨團戰力難以施展；加上江啟臣過去對於九二共識的詮釋不被所有國民黨員接受，是連任一大挑戰。

這位國民黨立委也直言，朱立倫與連勝文未來若結盟，確實會對江啟臣造成壓力，但朱立倫2016年參選總統敗選，也有包袱，恐被黨員檢視。

國民黨主席選舉原定7月24日舉行，但受疫情影響暫緩，國民黨中常會在7月28日決議黨主席選舉於8月12 、13日辦理領表，8月16、17日受理登記，9月25日投票。除江啟臣、朱立倫外，目前表態參選黨主席的還有孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前主計長韋伯韜。

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