新北開放內用！「餐飲、百貨美食、市場夜市」三種規範指引一次看

▲雙北8/3起開放餐飲內用。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市、台北市2日共同宣布，明天起開放餐飲內用，包括餐廳、百貨賣場美食街、市場及夜市等。但新北市長侯友宜提醒，只要出現本土Delta變種病毒，或是確診數、群聚現象、感染原因以及社區陽性率等疫情指標上升，就立刻暫停餐廳內用。

經發局進一步說明，8月3日起新北餐飲開放內用，包含一般餐飲含超商內用、百貨賣場／美食街、市場／夜市。餐飲業內用管理措施為：設置隔板或採梅花座，以個人套餐為主，合菜由專人分菜；歌唱娛樂設備不提供使用；消費者離座須全程戴口罩，店家需明顯標示規定，違者處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

對於百貨賣場美食街部分，經發局表示，需設置隔板並採梅花座；座位區應設置消毒設備或洗手專區；服務人員需配戴口罩及面罩，違者處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

另外，市場／夜市內用部分，設置隔板或採梅花座；提供個人套餐、不共食、不得自助取餐；攤台區禁止飲食；出入口明顯告示禁止試吃及邊走邊吃，違者處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

經發局建議，各店家持續推出外帶優惠，鼓勵外帶，並使用「非現金支付」方式減少接觸；自助餐廳由專人夾菜；常備居家快篩試劑以因應防疫。

侯友宜強調，只要看到兩個指標有所變化，會立刻暫停餐廳內用，一個是出現本土Delta變種病毒，另一個則是確診數、群聚現象、感染原因以及社區陽性率等指標，每天持續觀察這些指標，「只要看到病毒往上衝，就立刻暫停餐廳內用。」