【廣編】瑞士三角攜手台北霞海城隍廟送上幸福筷架　讓幸福快快駕到

▲瑞士三角巧克力攜手台北霞海城隍廟，在7-11獨家推出「瑞士三角幸福筷架組」七夕限定產品。

圖、文／台灣億滋提供

七夕情人節要到了，你的幸福駕到了嗎？別擔心，百年品牌瑞士三角巧克力攜手台北霞海城隍廟，在7-11獨家推出「瑞士三角幸福筷架組」限定產品，把月老的祝福帶來你身邊！

擁有百年歷史的幸福滋味「瑞士三角巧克力」，自1908年於瑞士誕生至今已逾112年歷史，是瑞士家喻戶曉的巧克力國民品牌。此次瑞士三角巧克力攜手同樣百年悠久歷史的霞海城隍廟保佑人們幸福的月下老人，以「幸福」攜手合作，於農曆七夕情人節，在7-11獨家推出月老加持的幸福聯名組合 「 瑞士三角幸福筷架組」，內含兩條瑞士三角巧克力，及全球獨家的迷你三角造型幸福筷架。幸福筷架除了經過霞海城隍廟開光加持外，筷架上更刻上了HAPPINESS字眼，可愛又吸睛，最適合放在辦公室或家中，在七夕享用瑞士三角巧克力，搭配幸福筷架，保佑專屬的幸福也能快快駕到。

因應疫情下的艱難時刻，為了將幸福傳遞到台灣每一個角落，台灣億滋公司旗下的瑞士三角巧克力也與台北霞海城隍廟攜手合作，贊助關懷偏鄉兒童計畫，許多偏鄉孩童因地理不便造成物資缺乏，台灣億滋希望能盡一份綿薄之力，不論多遠，讓台灣每個兒童都有機會享受到甜蜜與幸福，也讓台灣能更緊密的連結在一起，更以此回饋社會，希望帶來更多的正面能量，一起度過難關。