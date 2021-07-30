不用忙了！超商x北港朝天宮推「代客普渡」　還有9款獨家拜拜零食箱

▲中元平安拜拜箱，內有9項人氣商品。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

還在煩惱中元節該怎麼拜嗎？7-11攜手北港朝天宮打造「代客普渡」服務，民眾不用到宮廟即可輕鬆代拜，完全不必擔心群聚風險，另外，7-11還祭出一系列獨家箱購組合，OPEN!小將和卡娜赫拉將成為供桌上最萌亮點，而全聯也針對中元節推出休閒食品特別包裝，獨家盛香珍大甲鎮瀾宮聯名組合箱，有機會獲得過火加持大甲媽純銀墜子。

7-11即日起特別和北港朝天宮合作，針對居家普渡需求設計獨家限量的「中元平安拜拜箱」，採北港朝天宮神衣設計外箱，箱內配置OATLY咖啡師燕麥奶、統一麥香奶茶、統一麵肉燥風味等9項人氣商品，民眾只要至門市就能預購。

不僅如此，今年7-11還擴大與北港朝天宮合作推出「代客普渡服務」，信眾可以透過i預購下訂「北港媽祖慈悲普渡箱」，在不接觸、不群聚的狀況下即可完成普渡法會祭拜，每箱皆有泡麵、米、調味料等共18種商品，普渡結束後可選擇寄回或由廟方代為捐贈，若選擇捐贈再加碼送2021年朝天宮福袋，附有媽祖聖像及10元錢母，憑福袋序號有機會抽中1兩黃金媽祖。

▲7-11還有多款獨家箱購。



另外，7-11門市也推出9款獨家箱購，其中攜手OPEN!小將獨家開發的「蚵仔煎元寶箱」，內容物首度將暢銷的袋裝蚵仔煎零嘴以箱購方式呈現，OPEN! x 卡娜赫拉聯名肖像外盒更是萌度破表，另一款「萬歲牌平安萬歲堅果組合袋」，則將OPEN!小將融入古典宮廷風設計，成為中元普渡供桌上的最萌亮點。

全聯今年同樣特別針對中元節，推出休閒食品特別包裝，如拜拜箱、袋裝組合與大包裝商品，成為中元銷售主力，包括獨家的「盛香珍大甲鎮瀾宮聯名組合箱」，消費者於即日起至8/26購買還可登錄抽獎，有機會獲得由鎮瀾過火加持的大甲媽純銀墜子。而同樣為獨家販售的「可樂果原味好運分享包」，內含6包原味可樂果外，還加贈50週年限定造型磁鐵。

▲今年同樣特別針對中元節，推出休閒食品特別包裝。（圖／全聯提供）

據統計，去年中元主推的7大類別熱銷天王分別為，「Lays樂事意合組合包」、「得意的一天100%純葵花油」、「萬家香香菇素蠔油」、「愛之味鮪魚片」、「金牌台灣啤酒」、「愛之味牛奶花生」、「統一來一客杯麵-鮮蝦魚板風味」。其中稱霸全部品類奪下第一名的「金牌台灣啤酒」，去年更賣破550萬瓶，預計今年應可再創下銷售佳績。

即日起至8/12也推出「Zespri X大甲鎮瀾宮吉利拜拜箱」，內含11顆奇異果，限量5萬箱。另外，8/13～26購買Zespri奇異果全品項滿399元，贈Zespri蔬果瀝水籃，單筆不累贈，限量5萬個，贈完為止。