台灣名餐廳不屑「米其林」　霸氣一句話拒絕祕密客評分

圖、文／鏡週刊

全球知名的美食聖經《米其林指南》在台灣邁入第4年，總計頒發88枚星章，每年入榜美食餐飲名單備受矚目，如今卻有餐廳拒絕米其林密探上門評鑑並且提告。本刊調查，台灣頂級餐廳「磯勢日本料理」和「鍋氣（WOKHEI）」，去年向米其林法國總部遞交律師函遭已讀不回，拒絕密探上門評鑑不成，憤而找2名悍將律師與其劃清界線，成為第一樁指控米其林的台灣司法案件，以「妨害侵害請求」更創國際先例。

▲台灣頂級餐廳鍋氣告米其林於8月4日開庭，該餐廳主廚溫國輝具40年粵菜料理經驗，大火快炒不到5分鐘，薑蔥大沙公上桌。

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在老饕圈享盛名的《米其林指南》，成為食客必吃的口袋名單，今年受疫情影響，《台北台中米其林指南》2度延期，而且破天荒不舉辦實體活動，官方將在8月25日公布星級餐廳名單，但就在公布前夕，驚傳台灣的頂級餐廳「磯勢日本料理」和「鍋氣（WOKHEI）」，對米其林提出訴訟。

「菜色好吃與否不是我說了算，客人反應才是重點。」本刊5月中旬前往隱身在台北捷運信義安和站巷弄內的鍋氣，外觀以灰黑色營造神祕現代感，牆面內斂微光露出「WOKHEI」英文字，這是粵菜以大火保留食材原味的鑊氣之意，從新加坡濱海灣金沙酒店御寶軒被挖角來台坐鎮的主廚溫國輝說。

相隔不到5公里，穿過和風布簾的木門，走進日式懷石料理名店磯勢，猶如來到東京本店。料理長伊藤一丸來台逾15年，站在容納18個座席的板前吧台區，從食材、刀工到捏製的過程都絕不馬虎，端上桌以中文詢問：「需要筷子嗎？」直至客人露出滿意神情，他才轉身做下一道菜，「看到客人吃得開心，我就滿足了。」

鍋氣和磯勢都以私房料理聞名，在國內美食圈占有一席之地。溫國輝擅長以餐客味蕾調整菜色用料，伊藤一丸堅持以原汁原味製作特色握壽司，寡言的2人證實：「米其林機構評鑑爭議已交由律師解決。」

本刊調查，鍋氣找擅長打公司經營權的律師田振慶，緊咬《民法》人格權和所有權，將在8月4日與美食評鑑機構米其林展開法律攻防；磯勢則找法官轉任律師的楊代華搬出《憲法》條文，抓住自由權捍衛主廚料理初衷，8月27日與米其林對簿公堂。2大律師援引不同法源各自出招，卻異口同聲喊出以民事告訴「拒絕米其林密探上門」。

提及與米其林間的法律訴訟，田振慶搖頭說：「他們非常傲慢，置之不理。」同樣寄出律師函後吃了閉門羹的楊代華也大吐苦水：「去年9月寄出英文律師函寫明，若未得到正面回覆將採取法律行動，他們收下郵寄簽收卻遲不回應，去年底才決定提告。」他直言：「既然不誠懇回覆，只好向法院聲請保護餐廳。」

面對磯勢日本料理和鍋氣提告，台灣米其林公司不予回應，僅重申《米其林指南》所有問題以官方發言為主。

憲法自由權

舉凡身體、居住遷徙、言論、講學、著作出版、祕密通訊、信仰宗教、集會結社等不受非法干涉的自由，皆屬《憲法》保障的基本權利。磯勢著眼於拒絕米其林密探上門的締約自由，引用《憲法》第15條保障人民生存權、工作權、財產權，以及第22條保障不妨害社會秩序公共利益的法律精神，也符合大法官會議解釋締約自由為《憲法》保障的基本權利。



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