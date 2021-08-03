　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣名餐廳不屑「米其林」　霸氣一句話拒絕祕密客評分

圖、文／鏡週刊

全球知名的美食聖經《米其林指南》在台灣邁入第4年，總計頒發88枚星章，每年入榜美食餐飲名單備受矚目，如今卻有餐廳拒絕米其林密探上門評鑑並且提告。本刊調查，台灣頂級餐廳「磯勢日本料理」和「鍋氣（WOKHEI）」，去年向米其林法國總部遞交律師函遭已讀不回，拒絕密探上門評鑑不成，憤而找2名悍將律師與其劃清界線，成為第一樁指控米其林的台灣司法案件，以「妨害侵害請求」更創國際先例。

台灣頂級餐廳鍋氣告米其林於8月4日開庭，該餐廳主廚溫國輝具40年粵菜料理經驗，大火快炒不到5分鐘，薑蔥大沙公上桌。 

▲台灣頂級餐廳鍋氣告米其林於8月4日開庭，該餐廳主廚溫國輝具40年粵菜料理經驗，大火快炒不到5分鐘，薑蔥大沙公上桌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在老饕圈享盛名的《米其林指南》，成為食客必吃的口袋名單，今年受疫情影響，《台北台中米其林指南》2度延期，而且破天荒不舉辦實體活動，官方將在8月25日公布星級餐廳名單，但就在公布前夕，驚傳台灣的頂級餐廳「磯勢日本料理」和「鍋氣（WOKHEI）」，對米其林提出訴訟。

「菜色好吃與否不是我說了算，客人反應才是重點。」本刊5月中旬前往隱身在台北捷運信義安和站巷弄內的鍋氣，外觀以灰黑色營造神祕現代感，牆面內斂微光露出「WOKHEI」英文字，這是粵菜以大火保留食材原味的鑊氣之意，從新加坡濱海灣金沙酒店御寶軒被挖角來台坐鎮的主廚溫國輝說。

相隔不到5公里，穿過和風布簾的木門，走進日式懷石料理名店磯勢，猶如來到東京本店。料理長伊藤一丸來台逾15年，站在容納18個座席的板前吧台區，從食材、刀工到捏製的過程都絕不馬虎，端上桌以中文詢問：「需要筷子嗎？」直至客人露出滿意神情，他才轉身做下一道菜，「看到客人吃得開心，我就滿足了。」

鍋氣和磯勢都以私房料理聞名，在國內美食圈占有一席之地。溫國輝擅長以餐客味蕾調整菜色用料，伊藤一丸堅持以原汁原味製作特色握壽司，寡言的2人證實：「米其林機構評鑑爭議已交由律師解決。」

磯勢擅長以特色握壽司套餐征服老饕味蕾。

本刊調查，鍋氣找擅長打公司經營權的律師田振慶，緊咬《民法》人格權和所有權，將在8月4日與美食評鑑機構米其林展開法律攻防；磯勢則找法官轉任律師的楊代華搬出《憲法》條文，抓住自由權捍衛主廚料理初衷，8月27日與米其林對簿公堂。2大律師援引不同法源各自出招，卻異口同聲喊出以民事告訴「拒絕米其林密探上門」。

提及與米其林間的法律訴訟，田振慶搖頭說：「他們非常傲慢，置之不理。」同樣寄出律師函後吃了閉門羹的楊代華也大吐苦水：「去年9月寄出英文律師函寫明，若未得到正面回覆將採取法律行動，他們收下郵寄簽收卻遲不回應，去年底才決定提告。」他直言：「既然不誠懇回覆，只好向法院聲請保護餐廳。」

面對磯勢日本料理和鍋氣提告，台灣米其林公司不予回應，僅重申《米其林指南》所有問題以官方發言為主。 

憲法自由權 

舉凡身體、居住遷徙、言論、講學、著作出版、祕密通訊、信仰宗教、集會結社等不受非法干涉的自由，皆屬《憲法》保障的基本權利。磯勢著眼於拒絕米其林密探上門的締約自由，引用《憲法》第15條保障人民生存權、工作權、財產權，以及第22條保障不妨害社會秩序公共利益的法律精神，也符合大法官會議解釋締約自由為《憲法》保障的基本權利。


更多鏡週刊報導
【名店告米其林1】去信米其林已讀不回　律師搬出憲法悍衛餐廳權利
【名店告米其林2】評鑑黑箱惹爭議　日本天婦羅之神也抵制米其林
【名店告米其林3】米其林評鑑成老饕聖經　起源竟是為促銷輪胎

ET快訊
莊智淵第二局惜敗！　德國2:0聽牌
莊智淵決勝第5點！　暫0比1落後
每天喝可樂！　15歲少年「眼睛變淡藍色」失明
反擊陳其邁！　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北
快訊／林昀儒扛起男團「連拿2點」！　關鍵要看莊智淵
新北確診者搭自強號回台南！　足跡曝光
林昀儒再下一城！　2比0聽牌
快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5
3000萬人搶看！莊智淵「史上最歡樂球賽片」　網笑炸：要反覆
關鍵第4點！林昀儒拿下第一局　1:0暫時領先
侯友宜加碼東奧獎金！　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各9
快訊／蘆洲男打完莫德納9天後死亡　新北通報2例不良反應
中華桌球男團第3點落敗！　林昀儒再登場搶勝
她跑200m以為晉級「終點前慢跑」！　被淘汰挨轟史上最蠢
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「高端簡稱MVC」包裝洩端倪？醫曝與AZ、莫德納差異：不會有殘劑

超猛雨彈狂灌「北高雄頻傳淹水」　陳其邁「3大方向」提解方

議員爆高雄「暫緩醫事人員打第2劑」　衛生局斥：散布假消息

屏東候船室化身「看海美術館」　首檔特展看14米高怪獸氣球

嘉翎妹妹「變國民吃貨」！斜躺零食上甜問1件事　粉絲暈了：好期待

新北無症狀確診者搭自強號返台南　足跡曝光匡列9人檢測出爐

好久沒真面目見人！他崩潰問「這幾年能脫口罩？」　網搖頭吐真話

BNT會開放「12歲以上」施打？陳時中回應曝「可能預約方式」

才降級日月潭驚現「烏賊船」！遊客怒批太可惡　最高開罰300萬

10個月大女嬰確診！嘉義染疫工廠員工1傳2　她打過疫苗也中

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

「高端簡稱MVC」包裝洩端倪？醫曝與AZ、莫德納差異：不會有殘劑

超猛雨彈狂灌「北高雄頻傳淹水」　陳其邁「3大方向」提解方

議員爆高雄「暫緩醫事人員打第2劑」　衛生局斥：散布假消息

屏東候船室化身「看海美術館」　首檔特展看14米高怪獸氣球

嘉翎妹妹「變國民吃貨」！斜躺零食上甜問1件事　粉絲暈了：好期待

新北無症狀確診者搭自強號返台南　足跡曝光匡列9人檢測出爐

好久沒真面目見人！他崩潰問「這幾年能脫口罩？」　網搖頭吐真話

BNT會開放「12歲以上」施打？陳時中回應曝「可能預約方式」

才降級日月潭驚現「烏賊船」！遊客怒批太可惡　最高開罰300萬

10個月大女嬰確診！嘉義染疫工廠員工1傳2　她打過疫苗也中

中華桌球男團對德國拚4強　決勝第5點莊智淵0比2落後

中華車：Q2疫情影響難續Q1成長　但看好降級車市回溫

竹南工業區驚悚斷掌意外！男遭機台夾手　只剩一層皮送醫搶救　　

東奧「開幕式魔咒」太強大！開幕露臉的日本名將都爆冷慘敗

北市新增4例！確診分佈曝光「萬華、中山各+2」　2感染源待釐清

洪雪珍／年歲增長不只考驗運動員！「8大職涯關鍵年齡」上班族也難逃

戴資穎奪銀紀念T即日起預購開跑　邀大家一起「TEAM TAI」！

「高端簡稱MVC」包裝洩端倪？醫曝與AZ、莫德納差異：不會有殘劑

限時3折今開搶！2千起住海景房　走路就到黃金沙灘踏浪

HTC新一代5K PC VR裝置Vivi Pro 2　開箱動眼看

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

生活熱門新聞

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

9號颱恐生成模擬路徑曝　這2天影響最劇

中國雙塔奪銀慘被圍剿！台網不捨

颱風盧碧若生成　可能立刻發警報

「暖心女神」辛度根本人生勝利組　驚人年收曝光

小戴惜敗！網目睹中國教練「場外1手勢」秒懂

第五輪開放55歲以上第九類接種

八大行業復業還有得等！陳時中：抱歉了！

快訊／今增16例本土、另有2例死亡

今年奧運最精彩？網：可惜少一項

好市多神茶上架！「他捧回購物車」妻笑暈

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小S一夜蒸發3200萬　徐媽力挺發聲

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面