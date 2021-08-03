高端EUA審查紀錄揭秘　還有「3漏洞」待補！專家建議追打第3劑

▲不少專家認為高端疫苗需要打到第3劑。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

全台至少94.8萬民眾登記有意願接種高端疫苗，食藥署昨（2）日公布高端EUA審查紀錄，有多位專家指出，高端疫苗仍須進行後續監測，且對Delta變異株保護力下降，建議要追打到第3劑。

高端新冠疫苗專家審查會議紀錄中可見，除了疫苗對變種病毒的保護力有疑慮，不少專家認為要再提供「T細胞」數據，另外也建議要做後續監測，彌補沒有進行第三期試驗的不足。

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長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，疫苗是針對之前的病毒株研發的，當然對變種病毒保護力都會下降，這也不是高端疫苗本身問題。

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）



施信如提到，T細胞活化要在動物或人體試驗才看得出來有沒有效，但因為疫苗要緊急授權，沒有完成第三期，尤其T細胞通常要在動物實驗和人體試驗才看得到保護力，所以有很多位委員建議要做後續監測，彌補沒有第三期的不足，現在第三期仍要繼續做，才能在後續受到肯定。

根據《自由時報》報導，高端昨日指出，會議當天超過三分之二的專家認為高端疫苗達到EUA要求的有效性與安全性，試驗結果「具有說服力」，另外，不少專家建議開發改良型第二代疫苗，或是追加施打第3劑，目前正在積極評估中。