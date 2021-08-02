朱立倫列國民黨5問題　林俊憲點出關鍵！斷言選黨主席兇多吉少

▲朱立倫 。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨前主席朱立倫2日宣布參選黨主席，並指出國民黨失去國際重視、失去對岸的溝通管道、失去人民的信任、失去支持者的熱情，以及失去一個建國政黨、百年大黨的榮耀。對此，民進黨立委林俊憲認為，朱立倫在位時就無法解決，寫了那麼多，都是迴避九二共識。

林俊憲2日在臉書表示，發現問題很容易，但朱立倫有辦法解決這些問題嗎？朱立倫宣布參選國民黨主席，並在臉書洋洋灑灑列出國民黨的五大問題，希望回鍋來拯救國民黨，但真的做得到嗎？「我非常懷疑。」

林俊憲指出，朱立倫列出的五大問題，都不是新發現，早在2016年國民黨大敗就有人提出，當時擔任黨主席和總統候選人的朱立倫，在位時無法解決，為何現在回鍋就突然有辦法了？

林俊憲認為，朱立倫寫那麼多，都在迴避問題，最核心的原因只有一個，相信朱立倫非常清楚，就是國民黨對台灣的認同到底是什麼？將近二十年來，國民黨都以一句「九二共識」迴避，但隨著台灣人認同的轉變，九二共識成了緊箍咒，只要沒向人民說明清楚，換再多主席都沒用。

林俊憲指出，朱立倫未來的挑戰有多巨大，現任主席已示範過，江啟臣曾想重新論述九二共識，結果受到馬英九、連戰這些前主席的強烈壓力，短短一天就縮回去，可見誰來當主席不是重點，「只要這些大老們陰魂不散，國民黨就沒有重生的可能」。

林俊憲還說，目前宣布參選國民黨主席的人中，朱立倫看起來是最有可能當選的一個，也知道國民黨的問題出在哪，不過發現問題很容易，解決問題很困難，「主席會換人，但死抱著九二共識的大老可不會，朱立倫恐怕還是凶多吉少！」