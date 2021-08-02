朱立倫8／3出面談參選黨魁　適逢陳水扁「一邊一國論」20週年

記者陶本和／台北報導

前國民黨主席朱立倫2日透過臉書宣布參選國民黨主席，並在8月3日舉行記者會對外說明。特別的是，2021年8月3日這一天，正好是前總統陳水扁提出「一邊一國論」20週年；而這個巧合，則這被外界認為有其背後意涵，明天他也勢必得說明執掌國民黨後的兩岸論述。

▲朱立倫宣布參選國民黨主席。（圖／翻攝朱立倫臉書）



朱立倫上午透過臉書發表參選宣言，內文提到，民進黨一黨獨大、專斷獨裁、腐敗無能，養出這麼野蠻霸道的執政黨，在野黨難脫責任。他說，自己走訪各地，許多人都擔心再不改變，國民黨恐怕再也難以重返執政，甚至面對2022年選舉都岌岌可危。

朱立倫認為，國民黨需要的是有效的領導，面對2022地方選舉，上任第一天立即啟動2022選戰策略小組，他會扛起完全的責任，一定要打贏選戰。

對於這次參選黨主席，朱立倫預計會在8月3日舉行記者會，正式對外說明。不過，特別的是，2021年的8月3日，正好是陳水邊在2002年推出「一邊一國論」屆滿20週年；綠營人士評估，選在這一天召開記者會，勢必有其意涵，國民黨的兩岸論述也會是他當天的重點之一。

有關「一邊一國論」，是時任總統陳水扁在2002年8月3日，透過視訊會議，在日本東京舉行的世界台灣同鄉會第二十九屆年會上向與會人士提出，認定台灣與中國大陸不屬同一國家的主張；而此一主張被大陸官方媒體認為，是對一中原則的嚴重挑釁，且與前總統李登輝的「兩國論」相同。