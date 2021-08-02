朱立倫指國民黨面臨「五個失去」　羅致政：這是他對江啟臣的評價

▲前國民黨主席朱立倫（右）、國民黨主席江啟臣（左）。（資料照／朱立倫辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

前國民黨主席朱立倫2日在臉書發文，宣布將參選國民黨主席，並指出國民黨逐漸失去國際的重視、與對岸的溝通管道、台灣大眾的信任，更逐漸喪失支持者的熱情，以及逐漸失去一個建國政黨、百年大黨的榮耀。對此，民進黨立委羅致政認為，這就是朱立倫對國民黨主席江啟臣的評價。

朱立倫2日在臉書表示，民進黨施政如此離心離德，國民黨做得還遠遠不夠，國民黨逐漸失去國際的重視，逐漸失去與對岸的溝通管道，逐漸失去台灣大眾的信任，更逐漸喪失支持者的熱情。

朱立倫還說，國民黨正逐漸失去一個建國政黨、百年大黨的榮耀，「現狀一定要改變，改變才有希望」。

對此，羅致政表示，朱立倫宣布參選國民黨主席，並且指出國民黨的「五個失去」，他認為朱立倫有抓到問題，但有沒有找到答案，「聲明裡面沒看到，再觀察了」。

羅致政說明，這五大失去包括失去國際重視、失去兩岸管道、失去人民信任、失去藍營熱情及失去政黨榮耀，這就是朱立倫對江啟臣的評價，「五個失去是結果不是原因」。

朱立倫則認為，國民黨有光榮的歷史，面對新時代的轉型與挑戰；不同世代想法的碰撞；不同社會群體的需求，這些都需要誠懇溝通、包容協調，才能化解歧異，整合所有力量並肩作戰。

朱立倫也強調，「我們的戰場，將遍地開花；我們的意志，要緊緊相連」。