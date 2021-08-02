　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

戴遐齡連署「支持戴資穎打巴黎奧運」　龍龍痛批：情緒勒索王！

▲▼ 戴資穎 。（圖／路透社）

▲戴資穎奪下奧運銀牌後，對於未來的動向尚未做出決定 。（圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

世界球后戴資穎在奧運羽球女單獲得銀牌，對於未來的動向也尚未做出決定，但是前體委會主委戴遐齡就表示，要以具體行動支持戴資穎，並且要連署「我支持戴資穎繼續努力打2024巴黎奧運」。結果這則貼文遭到許多網友罵翻，被認為根本是情緒勒索。

▲▼戴遐齡在臉書上發文表示，「我支持戴資穎繼續努力打2024巴黎奧運」！。（圖／翻攝自戴遐齡臉書）

▲戴遐齡在臉書上發文表示，「我支持戴資穎繼續努力打2024巴黎奧運」！。（圖／翻攝自戴遐齡臉書）

前體委會主委戴遐齡發文指出，請大家支持：全國支持戴資穎的好朋友們，戴資穎現在需要的，不是重複播放、討論昨晚發生的事情，而是具體 行動支持資穎 ，繼續努力不懈地爭取2024巴黎奧運羽球女單金冠軍 ！ 我們共同參與連署「我支持戴資穎繼續努力打2024巴黎奧運」！

相關貼文遭到許多網友與名人罵翻，脫口秀演員龍龍甚至在留言中回應，「媽呀 情勒王欸！」。前桃園市議員王浩宇表示，「我支持你去打」。

▲▼脫口秀演員龍龍。（圖／Facebook／龍龍的沒梗人生）

▲脫口秀演員龍龍痛批戴遐齡「情緒勒索王」。（圖／Facebook／龍龍的沒梗人生）

民眾黨立法院黨團副主任柯昱安表示，「我支持你代替小戴出戰2024巴黎奧運」。民眾黨公關長吳怡萱也表示，「不要用你的期待去情緒勒索選手好嗎！選手要不要參加是選手的人生，外人沒必要也沒資格介入，支持她就尊重她任何選擇！」

其他網友也留言表示，「尊重小戴自主選擇，不要妄加壓力 」、「我支持小戴自己決定，而不是被他人決定！」、「打不打是她自己的事，少在那邊情緒勒索」、「這般水準，馬英九時期體委會主委不意外」、「支持戴遐齡的財產全數捐出作為選手營養金！連署！」、「請大家支持連署：『我支持戴遐齡閉嘴直到2024巴黎奧運！』」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
莊智淵決勝第5點！　暫0比1落後
每天喝可樂！　15歲少年「眼睛變淡藍色」失明
反擊陳其邁！　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北
快訊／林昀儒扛起男團「連拿2點」！　關鍵要看莊智淵
新北確診者搭自強號回台南！　足跡曝光
林昀儒再下一城！　2比0聽牌
快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5
3000萬人搶看！莊智淵「史上最歡樂球賽片」　網笑炸：要反覆
關鍵第4點！林昀儒拿下第一局　1:0暫時領先
侯友宜加碼東奧獎金！　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各9
快訊／蘆洲男打完莫德納9天後死亡　新北通報2例不良反應
中華桌球男團第3點落敗！　林昀儒再登場搶勝
她跑200m以為晉級「終點前慢跑」！　被淘汰挨轟史上最蠢
快訊／新北公布最新足跡　好市多、大潤發、愛買
快訊／狂男爭家產竟潑汽油火攻　妻被燒傷兒媳慘遭爆打
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林奕華呼籲奧運進入8強就發10萬獎勵金　「鼓勵選手再接再厲」

卓伯源爆朱立倫傳簡訊拉票　黨中央應立刻調查為何有黨員手機號碼

快訊／反擊陳其邁　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北

他讚朱立倫和中共「可對話但不黏」　還是美國長期可信賴人選

快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5

游錫堃：立委很重視台商權益　立法院是大家的後盾

快訊／餐飲內用紙箱當隔版可以嗎？　侯友宜：還是希望照規定來做

快訊／侯友宜也加碼東奧獎金　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各93.2萬

快訊／蘆洲男打完莫德納9天後死亡　新北通報2例疫苗不良反應

快訊／新北公布最新足跡　好市多、大潤發、愛買

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

林奕華呼籲奧運進入8強就發10萬獎勵金　「鼓勵選手再接再厲」

卓伯源爆朱立倫傳簡訊拉票　黨中央應立刻調查為何有黨員手機號碼

快訊／反擊陳其邁　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北

他讚朱立倫和中共「可對話但不黏」　還是美國長期可信賴人選

快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5

游錫堃：立委很重視台商權益　立法院是大家的後盾

快訊／餐飲內用紙箱當隔版可以嗎？　侯友宜：還是希望照規定來做

快訊／侯友宜也加碼東奧獎金　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各93.2萬

快訊／蘆洲男打完莫德納9天後死亡　新北通報2例疫苗不良反應

快訊／新北公布最新足跡　好市多、大潤發、愛買

《三隻小豬》復播「舟彤激情滾床」下猛藥　網嗨：等3週值得了！

太可愛忍不住動手了！某政務官胞弟強吻女童　判10月聲請再審

疫苗認證的OO人！醫揭「副作用強弱」代表意義：你只是運氣很好

ATM及網銀手續費不再　今日恢復原收費！

印度一姐辛度奪銅歸國！「超甜」行程曝光　總理莫迪被罵了

現代人都該練習的「減法思考」　3個資訊斷捨離，不必極簡也能過好生活

怕台灣成「明日香港」！　彭博：安倍晉三挺台象徵日本政策大轉向

屏南柴油車排煙檢測站8／5啟用　提供車主更便捷檢測服務

超猛雨彈狂灌「北高雄頻傳淹水」　陳其邁「3大方向」提解方

中華桌球男團對德國拚4強　決勝第5點莊智淵暫0比1落後

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

政治熱門新聞

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

1000換5000元！五倍券9月底登場　旅宿、零售、餐飲列入

麟洋獎金差319萬　柯P不加碼原因曝

新北某醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5

連署「小戴拼下屆」挨轟　戴遐齡回應

開放內用「火鍋、燒烤怎麼吃？」　新北解答了

北市公布1確診足跡　搭捷運轉高鐵「當天往返台北、彰化、台中」

快訊／新北公布最新足跡　好市多、大潤發、愛買

快訊／蘆洲男打完莫德納「手臂疼痛、疲倦、嗜睡」　15天後亡

快訊／蘆洲男打完莫德納9天後亡

快訊／新北＋10「2例是新增個案」　板橋4人最多

誰是2024最強候選人？朱立倫點名侯友宜、趙少康、韓國瑜、盧秀燕

新北小型醫院爆群聚4外籍看護確診　匡列243人、PCR陽性11人

快訊／朱立倫宣布參選黨主席　侯友宜20字回應

更多熱門

相關新聞

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

世界球后戴資穎1日在東奧羽球女單奪得銀牌，創下台灣在奧運羽球女單史上第一面銀牌的紀錄，精彩表現獲得全國喝采。有網友就翻出小戴9年前的貼文，只見正值高中的她，因為訓練錯過了許多校園生活，讓她感嘆「都沒跟大家一起念高中>...<」。青澀又帶點無奈的語氣，讓不少網友直呼，「高中生小戴好可愛」。

13歲奪牌少女「戰鞋」被搜出

13歲奪牌少女「戰鞋」被搜出

名導讚台灣選手：老傢伙們別再說年輕人不行

名導讚台灣選手：老傢伙們別再說年輕人不行

桌球女團8強戰　中華0比2落後日本

桌球女團8強戰　中華0比2落後日本

好正！「小清新」文姿云訓練飄仙氣

好正！「小清新」文姿云訓練飄仙氣

關鍵字：

東奧中華奧會中華隊東京奧運東奧台將東奧羽球台將東奧羽球東京奧運台將戴資穎戴遐齡龍龍林千玉

讀者迴響

熱門新聞

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小S一夜蒸發3200萬　徐媽力挺發聲

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面