戴遐齡連署「支持戴資穎打巴黎奧運」　龍龍痛批：情緒勒索王！

▲戴資穎奪下奧運銀牌後，對於未來的動向尚未做出決定 。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

世界球后戴資穎在奧運羽球女單獲得銀牌，對於未來的動向也尚未做出決定，但是前體委會主委戴遐齡就表示，要以具體行動支持戴資穎，並且要連署「我支持戴資穎繼續努力打2024巴黎奧運」。結果這則貼文遭到許多網友罵翻，被認為根本是情緒勒索。

▲戴遐齡在臉書上發文表示，「我支持戴資穎繼續努力打2024巴黎奧運」！。（圖／翻攝自戴遐齡臉書）



前體委會主委戴遐齡發文指出，請大家支持：全國支持戴資穎的好朋友們，戴資穎現在需要的，不是重複播放、討論昨晚發生的事情，而是具體 行動支持資穎 ，繼續努力不懈地爭取2024巴黎奧運羽球女單金冠軍 ！ 我們共同參與連署「我支持戴資穎繼續努力打2024巴黎奧運」！

相關貼文遭到許多網友與名人罵翻，脫口秀演員龍龍甚至在留言中回應，「媽呀 情勒王欸！」。前桃園市議員王浩宇表示，「我支持你去打」。

▲脫口秀演員龍龍痛批戴遐齡「情緒勒索王」。（圖／Facebook／龍龍的沒梗人生）



民眾黨立法院黨團副主任柯昱安表示，「我支持你代替小戴出戰2024巴黎奧運」。民眾黨公關長吳怡萱也表示，「不要用你的期待去情緒勒索選手好嗎！選手要不要參加是選手的人生，外人沒必要也沒資格介入，支持她就尊重她任何選擇！」

其他網友也留言表示，「尊重小戴自主選擇，不要妄加壓力 」、「我支持小戴自己決定，而不是被他人決定！」、「打不打是她自己的事，少在那邊情緒勒索」、「這般水準，馬英九時期體委會主委不意外」、「支持戴遐齡的財產全數捐出作為選手營養金！連署！」、「請大家支持連署：『我支持戴遐齡閉嘴直到2024巴黎奧運！』」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘