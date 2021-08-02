「沒跟大家念高中＞...＜」戴資穎9年前古文被翻出！萬人轟動了

▲戴資穎東奧羽球女單奪銀引發全國關注，過去PO文也被翻出。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

世界球后戴資穎1日在東奧羽球女單奪得銀牌，創下台灣在奧運羽球女單史上第一面銀牌的紀錄，精彩表現獲得全國喝采。有網友就翻出小戴9年前的貼文，只見正值高中的她，因為訓練錯過了許多校園生活，讓她感嘆「都沒跟大家一起念高中>...<」。青澀又帶點無奈的語氣，讓不少網友直呼，「高中生小戴好可愛」。

戴資穎在東奧羽球女單奮戰到最後一秒，不放棄的精神感動眾人，許多網友也紛紛湧入小戴臉書洗版留言，有網友就「考古」小戴在2012年9月12日的PO文，只見正值高中生的她寫道，「我怎麼好像沒有雄中新生訓練的感覺啊~~~我...好...混...= =，都沒跟大家一起念高中>...<，就這樣在左營過了三年!!! 再跟著大家一起念大學~~真的是讚@@」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小戴2012年的貼文被翻出。（圖／翻攝自Facebook／戴資穎／ Tai Tzu Ying）

小戴可愛又青澀的語氣，與現在球場上的強大氣場形成鮮明對比，不少網友也被這一面的小戴融化，紛紛留言，「好可愛的小戴」、「口愛！」、「偶像你怎麼可以從小就那麼可愛」、「瘋掉超級可愛」、「真抖讚>...< 愛ㄌ」、「這保證是自己發文」、「暈了」、「好可愛的文」、「早知道讀雄中」。

據了解，戴資穎於2006年第2次全國排名賽中以12歲的年齡勇奪女子乙組冠軍後，升上甲組，15歲時就被合庫羽球隊教練團相中成為預備隊員，她也在18歲領取高中畢業證書後，隨即正式加入合作金庫銀行職員行列，征戰全世界的大小比賽，更於2016年首次登頂「世界球后」。

▼世界球后戴資穎的青澀時光，18歲合庫銀制服首曝光。（圖／合庫銀提供）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘