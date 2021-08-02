慘狀曝！台88快速道路萬丹匝道口賓士撞護欄　女駕駛當場死亡

記者陳崑福／屏東報導

高雄市翁姓女子駕駛賓士轎車2日中午行經台88快速道路屏東縣萬丹鄉往高雄方向行駛自撞護欄，由於撞擊力相當大，駕駛座幾乎包住護欄，女駕駛當場死亡，由於當時正下著大雨，警方積極調閱附近監視系統，釐清案發原因。

▲台88發生自撞護攔車禍，女駕駛當場沒有生命跡象 。（圖／民眾提供，以下同）

這起車禍發生在8月2日12時39分88快速道路橋上16.3K處下匝道口處前，51歲翁姓女子駕駛賓士轎車，行駛於88快速道路萬丹往高雄行向，於16.3K處自撞護欄。

警、消人員獲報趕到現場，發現駕駛座幾乎包住護欄，整輛車面目全非，女駕駛當場無生命跡象。警方初步研判，翁婦可能從潮州駕車欲返回高雄，途經案發地點發生車禍。由於撞擊力相當大，造成她嚴重受創，因當時正下著大雨，不排除車禍與大雨有關，但仍積極調閱周邊監視器及行車紀錄器畫面，以釐清肇事經過，確認案發原因。

屏東警分局呼籲，近日適逢汛期，車行過快容易失控打滑，駕駛人應減速慢行，提醒民眾於行車前應檢查輪胎，避免雨天因胎紋深度不足，不及排水影響煞車效能，進而失控自撞、摔車。用路人於行車時務必注意前方路況、減速慢行，並保持行車安全距離，同時本分局將深入各社區進行交通宣導，預防交通事故發生。

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