雙北「4大超商」明起恢復內用！廁所維持不開放

▲雙北明日開放餐飲內用，4大超商也根據地方政府規範開放內用座位。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

等了2個多月，雙北終於要在明（3）日開放餐飲內用了，包含一般餐飲、超商、百貨賣場、美食街、夜市等，須設置隔板或採梅花座，以下就整理「4大超商」開放內用座位指引，另外也要請民眾注意，目前4大超商廁所還是繼續維持不開放。

●7-11

7-11相關防疫作法將依照指揮中心與各地方政府餐飲內用規範執行，並持續視疫情滾動調整做法。門市持續遵守配戴口罩、實聯制、保持1.5公尺安全社交距離、容留人數規範、加強清消等防疫做法，並自主引進無接觸體溫量測儀，目前已導入4300多家門市，後續將全門市均使用；廁所維持不開放。

●全家

全家針對各門市內用區「將配合各縣市公告之內用規範執行」，防疫規定也配合中央、地方內用指引辦理，廁所維持不開放。

●萊爾富

萊爾富依各縣市政府宣布之規範，有條件開放超商內用區，萊爾富有開放之門市內用區，將視門市能達到防疫座位社交距離1.5m才會對外開放，如四人桌僅放置一張座椅，桌與桌之間隔維持1.5m，而全台門市廁所目前未對外開放。

▲萊爾富根據地方政府之規範開放內用座位，但廁所維持不開放。（圖／萊爾富提供）



●OK mart

OK mart即日起配合中央政令指示並比照各縣市政府內用餐飲規範，顧客休息區進行開放之調整，而店內顧客用廁所持續暫停外借。

消費者入店需進行「簡訊實聯制」、遵守安全距離，實施「結帳區等待線」控管店內人流，維持「一人一坪」的安全原則，另外，門市人員配戴醫療級口罩、酒精消毒與額溫測量及每隔8小時三班制進行門市環境清潔消毒等措施。以及OKmart全台門市自助熟食區配合規範暫停販售，部分門市因消費需求，可由門市人員協助夾取茶葉蛋及燒番薯商品進行販售。