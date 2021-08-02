高端完成封緘　柯文哲：若我是總統不會拿國民的生命去賭

記者黃巈禾／台北報導

食藥署2日宣布首四批高端26萬餘劑檢驗封緘通過。對此，台北市長柯文哲2日在防疫記者會痛批，「我都氣到不想講話了」、「民進黨已經就是要硬幹到底了」、「我不會拿國民的生命去賭」。

柯文哲表示，剛剛研究中央流行疫情指揮中心公布的時程圖，臨床試驗還沒做完就臨床試驗，非臨床試驗還沒做完就量產，還沒拿到EUA就量產，「我也不曉得怎麼講，這個是這樣啦！如果我不懂醫學就算了，懂醫學的，看這個實在是…」。

柯文哲指出，5月20日中央政府就跟高端簽了500萬的採購合約，「你都還沒解盲，就先採購合約，好吧！如果你說這個有需要，6月10日部分解盲，奇怪，部分解盲而已，為什麼7月18日就有EUA？呵呵妳都還沒完全解盲就有EUA，EUA過了就把它納入公衛施打計畫，奇怪，啊怎麼今天已經開始說完成了檢驗封緘作業？」

柯文哲提到，「我都氣到不想講話了，算了，這樣啦我是無法理解為什麼要…就算台灣產的疫苗有兩支，一支高端一支聯亞，為什麼這次是特別的？從頭到尾都沒有辦法理解。」

對於是否會發生民眾拒打潮，柯文哲認為，EUA是緊急狀況，緊急狀況一定是兩個原因，疫情嚴重和沒疫苗，現在疫情趨緩，人民打疫苗就更會選擇，「頭洗一半，頭剃一半，我看民進黨已經就是要硬幹到底了」。

柯文哲表示，如果他是總統，一開始就會選疫苗代工，走最安全的路，代工、購買、自己生產的政策，韓國是代工跟購買，日本是三個都做，但購買優先，自己生產還在做，「台灣最厲害不買也不代工，自己生產，這叫賭國運，如果是我的個性，我不會這樣幹，要賭也賭其它的，我不會拿國民的生命去賭」。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）





